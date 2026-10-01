Passeios de barco começam hoje (1º) e levam comemoração dos 112 anos de Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 01/10/2026 às 11h47

O aniversário de Porto Velho também será celebrado sobre as águas. Nesta quinta-feira (1º), começam os passeios de barco pelo Rio Madeira, uma das atrações preparadas para marcar os 112 anos da capital e proporcionar aos participantes uma experiência diferente em um dos principais símbolos da cidade.

Das 9h às 18h, as embarcações partirão do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré levando as pessoas que retiraram previamente seus ingressos pelo PVH+. A programação iniciada nesta quinta-feira continua na sexta-feira (2) e no sábado (3).

Durante o trajeto, os participantes poderão contemplar Porto Velho a partir do Rio Madeira, observando a paisagem e vivenciando uma experiência que aproxima turismo, história e identidade local.

O passeio não ficará restrito à navegação. A programação contará com atrações regionais, levando música e cultura para o percurso, além da distribuição de Dydyo Tubaína e pipoca aos participantes.

O secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, afirma que a intenção é proporcionar uma experiência que também desperte um novo olhar sobre a cidade. “Hoje começamos uma programação que permite ao morador olhar Porto Velho de outro ângulo. O Rio Madeira faz parte da nossa história e possui uma relação muito forte com o turismo e com a identidade da cidade. Queremos que cada participante aproveite o passeio e viva essa experiência durante os 112 anos”.

Para o prefeito Léo Moraes, utilizar o Rio Madeira como parte da programação também é uma maneira de valorizar a história da capital.“Hoje levamos a celebração para um dos maiores símbolos de Porto Velho. Queremos que as pessoas aproveitem o Rio Madeira, contemplem nossa cidade e vivam bons momentos em família. E a programação continua nesta sexta e no sábado, celebrando juntos os 112 anos da nossa capital”.

Ao todo, 1.500 ingressos foram disponibilizados antecipadamente pelo PVH+ para os três dias de passeio. A atividade é destinada aos participantes que fizeram a retirada prévia dos ingressos pela plataforma.