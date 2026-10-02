Homem é baleado durante discussão entre equipes de candidatos

Por pvhnoticias.com

Publicada em 02/10/2026 às 09h45

Uma discussão envolvendo integrantes das equipes de dois candidatos a deputado estadual terminou em disparos de arma de fogo na noite desta quinta-feira (1º), na Rua Lajeado, bairro Costa e Silva, zona Norte de Porto Velho.

Segundo informações preliminares, um grupo estaria reunido no local durante uma atividade relacionada à campanha eleitoral quando um veículo equipado com som, ligado à equipe de outro candidato, teria passado pela região em volume elevado.

A situação teria provocado um desentendimento entre os envolvidos. Durante a discussão, foram efetuados disparos e um trabalhador acabou atingido na região das nádegas.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital João Paulo II para atendimento médico.

Após os tiros, o responsável pelo disparo não havia sido localizado. O caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais.