Com pior média da história, A Fazenda 18 preocupa Record

Por IG

Publicada em 02/10/2026 às 10h27

A Record começou a avaliar os motivos para a baixa audiência de A Fazenda 18 e atribui o desempenho a três fatores: o elenco, o horário político e a estratégia da Globo com Quem Ama Cuida. O reality, que estreou no último dia 14 com 6 pontos na Grande São Paulo, acumula média de 4,5 pontos, a menor de sua história.

Desde a estreia do reality, a novela das nove da Globo não encerra seus capítulos antes das 23h. A direção de A Fazenda 18 passou a iniciar o programa às 22h50 durante a semana, sem esperar o fim da trama protagonizada por Letícia Colin, diante da estratégia adotada pela concorrente. As informações são da Folha de S.Paulo.

Record aponta impacto do horário político

Nos bastidores, a Record também considera que o horário político prejudica seu desempenho no período noturno. Iludida não ultrapassa cinco pontos na Grande São Paulo durante a propaganda dos candidatos, o que afeta a sequência da programação. A emissora ainda avalia que o elenco de A Fazenda 18 não atingiu as expectativas e prepara novas cobranças aos participantes do reality.

Adriane Galisteu voltará a cobrar dos famosos maior participação no jogo, enquanto o diretor Rodrigo Carelli não descarta uma medida mais dura. Em alguns dias, sobretudo às quintas, A Fazenda 18 também perdeu para o SBT, que exibe A Praça é Nossa. Essa situação não ocorria nos últimos anos. Cada ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios e 199.313 telespectadores na capital paulista.

A Fazenda 18 permanecerá no ar até dezembro, enquanto a Record tenta fechar todas as cotas de publicidade disponíveis para a atração. Até o momento, o programa conta com três patrocinadores: BYD, McDonald's e Dark Lab. O reality estreou em 2009 e, com os atuais 4,5 pontos de média, registra seu menor índice entre todas as temporadas já exibidas.

Sergio Hondjakoff, conhecido pelo personagem Cabeção em Malhação, e a cantora Adryana Ribeiro (segunda eliminada do reality), estão entre os nomes mais conhecidos de A Fazenda 18. O elenco conta com Mônica Fonseca, Eduarda Braum, Murilo Dias, Catherine Bascoy, Maíra Charken, Darlin Ferrattry, Alfredo, Ariela Carasso, Daniel Erthal, Fran Almeida, Mayk Leão, Thaíde e Stephanie (que foi a primeira eliminada).

Tina Calamba e Gabriel Torres também estão entre os competidores. Além deles, integram o grupo da 18ª temporada de A Fazenda Jônatas Faro, Rikardo Negro, Lucas Bissoli, Renata Del Bianco e Jottapê.