Mais de 600 pessoas participam de encontro com Dr. Benedito Alves no Orgulho do Madeira

Por Assessoria

Publicada em 02/10/2026 às 11h02

Mais de 600 pessoas participaram de um encontro com o Dr. Benedito Alves no Residencial Orgulho do Madeira, na zona Leste de Porto Velho. O evento reuniu moradores, lideranças e apoiadores para discutir demandas da comunidade e propostas para a região.

Com aproximadamente 4 mil unidades habitacionais, o Orgulho do Madeira abriga uma população estimada em cerca de 16 mil moradores, embora estimativas mais recentes de fontes municipais apontem uma faixa entre 16 mil e 20 mil habitantes.

Durante o encontro, uma das principais reivindicações apresentadas foi a melhoria do acesso à água, além da necessidade de ampliar a estrutura de saúde e educação infantil para atender ao crescimento da comunidade.

O residencial já possui uma nova creche pré-escola em construção, com capacidade prevista para atender até 376 crianças nos turnos da manhã e tarde.

Propostas para uma comunidade que cresceu

Para Dr. Benedito Alves, o tamanho do Orgulho do Madeira exige que os serviços públicos acompanhem as necessidades de seus moradores.

> “Estamos falando de uma comunidade com milhares de famílias. Água, saúde e creche não podem ser vistos como privilégios, mas como serviços essenciais. Precisamos ouvir quem mora aqui e trabalhar por soluções que acompanhem o crescimento da região”, afirma.

Outro momento do encontro foi a adesão de Júnior Lopes ao projeto de Dr. Benedito Alves. A liderança declarou apoio à caminhada e passou a integrar a articulação do projeto na região.

O encontro reforçou ainda a importância de aproximar as discussões sobre políticas públicas das comunidades. Para os moradores, questões como abastecimento de água, atendimento de saúde e acesso à educação infantil estão diretamente relacionadas à qualidade de vida.

Com uma população equivalente à de muitos municípios do interior de Rondônia, o Orgulho do Madeira apresenta desafios próprios e demanda planejamento contínuo para que a infraestrutura e os serviços públicos acompanhem o crescimento da comunidade.