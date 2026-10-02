Prefeitura sorteia 50 bicicletas neste sábado (3); inscrições são pelo PVH+

Por Letícia Regis

Publicada em 02/10/2026 às 11h54

A programação preparada pela Prefeitura de Porto Velho para proporcionar momentos de lazer e diversão à população terá ainda mais motivos para celebrar neste sábado (3). Após uma tarde de atrações e muita música, 50 bicicletas serão sorteadas entre os participantes, como parte das ações especiais promovidas pelo município.

O sorteio será realizado das 19h às 21h, proporcionando uma noite de expectativa e alegria para quem estiver presente. A iniciativa integra a programação dos 112 anos de Porto Velho e busca aproximar ainda mais a atual gestão da população, levando entretenimento e presentes para as famílias.

“Depois de um pré-show recheado de atrações regionais, música e diversão, o sorteio das 50 bicicletas chega para alegrar ainda mais a noite. É uma forma de presentear a nossa população e tornar esse momento de celebração ainda mais especial”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Como participar

Para concorrer às bicicletas, é necessário realizar a inscrição previamente por meio do aplicativo ou site PVH+.

https://pvhmais.portovelho.ro.gov.br/site

Confira as regras:

Baixar o aplicativo PVH+ ou acessar o site da plataforma;

Realizar o cadastro e efetuar a inscrição para participar do sorteio;

O participante deverá estar presente no momento do sorteio para concorrer ao prêmio.

A Prefeitura reforça que a participação está condicionada ao cumprimento das regras estabelecidas para o sorteio.