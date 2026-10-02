Equipe da Saúde vence a Semes por 3 a 2 e conquista a Copa do Servidor Municipal de Vilhena

Por Vilhena Notíciais/Kanitar Oberst

Publicada em 02/10/2026 às 12h02

A equipe da Saúde sagrou-se campeã da Copa do Servidor Municipal de Vilhena. Em uma decisão disputada no Ginásio Jorge Teixeira, o time venceu a Secretaria Municipal de Esporte (Semes) pelo placar de 3 a 2. A edição de 2026 da competição reuniu oito equipes representantes de diferentes secretarias do município e equipes convidadas.

O confronto decisivo destacou-se pelo equilíbrio e pela intensidade do jogo físico, somando a aplicação de sete cartões amarelos e uma expulsão. A Semes abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo com gol de Eder. A resposta da Saúde ocorreu 50 segundos depois, quando o Kleyster igualou o marcador, resultado que se manteve até o intervalo.

Na etapa complementar, Kleyster definiu a partida a favor da Saúde. O camisa dez virou o placar aos dois minutos e ampliou para 3 a 1 aos 14 minutos. Logo em seguida, aos 15 minutos, Lucas Lemes descontou para a Semes. Mesmo em vantagem numérica nos minutos finais, após a expulsão de Marcelo por segundo cartão amarelo, a Semes não conseguiu alcançar o empate.

Ao término da partida, foram entregues os prêmios individuais da competição. Gabriel Tibes, da Saúde, recebeu o troféu de melhor goleiro após sofrer seis gols durante todo o campeonato. A artilharia do torneio ficou com Gustavo, da equipe Esporte Plan, eliminada nas semifinais, que finalizou a disputa com sete gols marcados.