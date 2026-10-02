Affonso Cândido faz balanço da gestão e destaca obras e investimentos em Ji-Paraná

Por Jefferson Baltar

Publicada em 02/10/2026 às 11h42

Na manhã desta quinta-feira (1º), o prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), concedeu entrevistas aos comunicadores Paulo Augusto e Euclides Maciel, das rádios Alvorada e Massa FM. Durante as conversas, o chefe do Executivo municipal fez um balanço do segundo ano de mandato, destacou as principais ações da administração e falou sobre os desafios enfrentados para superar problemas.

Entre os assuntos abordados, estiveram as obras em execução, os projetos em andamento, os mutirões e os serviços essenciais oferecidos à população. O prefeito também agradeceu a participação dos moradores, que contribuem com a administração por meio dos canais oficiais da Prefeitura e do aplicativo Conecta Jipa.

Segundo Affonso Cândido, 2026 foi um ano de muito trabalho e avanços na organização administrativa e financeira do município. “Este ano que se encerra foi muito produtivo, pois superamos muitos desafios do primeiro ano de gestão para colocar a casa em ordem. Hoje estamos com as contas da prefeitura mais equilibradas e podemos iniciar as obras tão esperadas por todos”, declarou.

O prefeito também destacou que os próximos dois anos serão de continuidade dos trabalhos, com atenção especial à infraestrutura dos bairros. “Quero levar aos bairros a infraestrutura urbana necessária para que os moradores sintam orgulho de dizer que vivem em Ji-Paraná. Que têm orgulho da nossa gestão, que sintam que a cidade está melhorando a cada dia”, enfatizou.

Durante as entrevistas, Affonso Cândido também apresentou um panorama dos investimentos viabilizados com o apoio de parlamentares e das obras que estão sendo executadas no município.

Entre os projetos em andamento estão a construção do novo Complexo de Lazer da T-26, no antigo Kartódromo, destinado ao esporte, lazer e integração social; a reforma e estruturação do Centro Desportivo e de Lazer (CEDEL); a revitalização do Parque Ecológico; e a reforma da pista de caminhada do Beira Rio Cultural.

Na área da educação, o prefeito destacou a construção de uma nova creche no bairro São Francisco. Também anunciou o início dos trabalhos para implantação de quatro quilômetros de asfalto, além dos serviços de manutenção de mais de 800 quilômetros de estradas vicinais e construção e reforma de pontes na zona rural.

O chefe do Executivo ainda falou sobre projetos que estão em fase de conclusão e contam com recursos disponíveis, como a reforma da Praça dos Migrantes, o Ginásio Gerivaldão, a Praça da Bíblia, o Beira Rio do primeiro distrito e a construção do novo Hospital Municipal.

Outro anúncio foi a implantação da Coleta Seletiva. Conforme o prefeito, a ordem de serviço será assinada na próxima segunda-feira (5), marcando o início de mais uma etapa de ações voltadas à melhoria dos serviços públicos e à sustentabilidade ambiental.

As entrevistas também foram uma oportunidade para o prefeito apresentar à população as ações da administração municipal e reforçar o compromisso de dar continuidade aos investimentos em infraestrutura, saúde, educação, esporte e qualidade de vida para os moradores de Ji-Paraná.