Reta final da campanha ganha força com Jean Oliveira e Márcia Oliveira em grande mobilização

Por Assessoria

Publicada em 02/10/2026 às 11h37

Na reta final de uma campanha que percorreu municípios e distritos de Rondônia, consolidando uma trajetória de experiência, trabalho e resultados concretos, o candidato a deputado estadual Jean Oliveira participou de uma maratona de reuniões na noite de quinta-feira (1º), em Porto Velho, ao lado da candidata a deputada federal Márcia Oliveira. Na ocasião, foi feito um balanço da campanha, com destaque para o trabalho desenvolvido e a destinação de recursos que chegaram aos municípios, fortalecendo setores essenciais para a população.

A agenda de reuniões teve início na Linha da Amizade, em Cujubim Grande, com a presença de moradores e agricultores, que destacaram a importância de impulsionar a agricultura familiar. Em seguida, Jean Oliveira e Márcia Oliveira participaram de um encontro com agricultores e pescadores da região de Cujubinzinho, também na área rural da Capital. No bairro Socialista, os candidatos estiveram reunidos com amigos do professor Paulo José, que destacou o histórico de trabalho desenvolvido por ambos.

A extensa agenda de reuniões foi encerrada com um grande encontro na Zona Leste, reunindo apoiadores, lideranças, convidados e moradores de diferentes bairros. O espaço ficou lotado e foi marcado pela participação e manifestação de apoio dos presentes. O momento de maior emoção ocorreu no encerramento do encontro, quando os participantes seguiram em uma carreata que tomou a Avenida Mamoré no início da noite, levando veículos e apoiadores pelas ruas da Zona Leste.

Jean Oliveira, que busca o quinto mandato, também destacou o histórico de recursos destinados, por meio de emendas parlamentares a áreas essenciais de Porto Velho. Na saúde, foram mais de R$ 8 milhões destinados por meio de emendas parlamentares. Na educação, recursos foram destinados à reforma de escolas, implantação de sistemas de segurança eletrônica, aquisição de equipamentos de informática e melhorias em mais de 20 unidades de ensino e bibliotecas. Outros mais de R$ 2,1 milhões foram destinados às áreas de cultura, esporte e lazer, além de recursos voltados diretamente ao atendimento de homens e mulheres do campo. Somadas a outras ações e investimentos, as iniciativas ultrapassam R$ 20 milhões destinados à Capital, além de recursos para reforçar a segurança pública, infraestrutura, assistência social, agricultura e outros setores.

RECONHECIMENTO

Para Jean Oliveira, a receptividade encontrada durante as visitas aos municípios, distritos e bairros representa o reconhecimento de uma trajetória construída ao longo de sua vida pública.

“Não existe favoritismo. Existe trabalho e compromisso. Todas as reuniões foram importantes, a exemplo desta última. Não tem como não se emocionar vendo todos repletos de energias positivas nesta reta final de campanha”, disse.

A candidata Márcia Oliveira agradeceu a cada pessoa que abriu as portas de sua casa, participou das reuniões e caminhou lado a lado durante a campanha. “Essa energia positiva nos emociona e aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Temos a certeza de que, juntos, poderemos fazer muito mais pelo nosso estado”, resumiu.

Com a reta final marcada pela mobilização e pelo contato direto com a população, Jean Oliveira e Márcia Oliveira reforçam a mensagem de união, confiança e compromisso com Rondônia. A caminhada, segundo os candidatos, chega aos últimos dias renovando a disposição de transformar experiência e trabalho em novas ações e resultados para a população do estado.