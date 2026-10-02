Praça João Nicoletti é revitalizada e entregue como presente pelos 112 anos de Porto Velho

Por Carla Maia

Publicada em 02/10/2026 às 11h37

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), entrega nesta quinta-feira, 01 de outubro, a revitalização da Praça João Nicoletti. A solenidade acontece às 17h e integra a programação comemorativa pelos 112 anos da capital.

Marcada pela história e pela memória afetiva dos porto-velhenses, a praça passou por uma revitalização completa para voltar a ser um espaço de convivência, lazer e encontro das famílias.

Entre os serviços executados estão a concretagem e renovação das calçadas, instalação de madeira nos bancos, melhorias na iluminação pública, além de intervenções estruturais e conservação dos equipamentos existentes.

Para o prefeito Léo Moraes, a revitalização representa a recuperação de um espaço importante para a memória e a convivência dos moradores de Porto Velho.

“Entregar a Praça João Nicoletti revitalizada no aniversário de Porto Velho tem um significado muito especial. Estamos recuperando um espaço que faz parte da história da nossa cidade e devolvendo às famílias um local de convivência, lazer e encontro. É um presente para a nossa população e mais uma demonstração do nosso compromisso em cuidar dos espaços públicos e valorizar a nossa história”.

Para o presidente da Emdur, Bruno Holanda, concluir a recuperação de mais um espaço público representa não apenas uma entrega física, mas também o resgate de parte da

história da cidade.

“É sempre uma grande satisfação quando finalizamos e entregamos uma praça para a população. Mas essa tem um significado ainda mais especial, porque chega como um presente no aniversário da nossa cidade. Estamos falando de um espaço que por muitos anos ficou esquecido e que agora é resgatado para devolver essa memória e esse ponto de convivência para a nossa gente”, destacou Bruno Holanda.

Cuidado permanente com as praças

Desde o início da atual gestão, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Emdur, ampliou as ações de manutenção, recuperação e revitalização dos espaços públicos da capital. As equipes atuam em diferentes regiões com serviços como limpeza, pintura, recuperação de estruturas, melhorias na iluminação e instalação e manutenção de equipamentos de lazer.

O trabalho nas praças tem como objetivo manter locais públicos mais seguros, organizados e preparados para receber crianças, idosos, famílias e moradores dos bairros.

Cuidar desses espaços também significa preservar áreas de convivência coletiva e fortalecer o sentimento de pertencimento da população. Praças bem cuidadas incentivam a ocupação dos espaços públicos, promovem lazer e ajudam a conservar a história e a identidade dos bairros.

A entrega da Praça João Nicoletti reforça esse compromisso e ganha um significado especial ao acontecer às vésperas das comemorações pelos 112 anos de Porto Velho.

SERVIÇO

Entrega da Praça João Nicoletti

Data: 01 de outubro

Horário: 17h

Local: Praça João Nicoletti, Porto Velho