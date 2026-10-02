JOMTI 2026 termina em festa com baile, premiação e escolha da Miss e Mister

Por Jhon Silva

Publicada em 02/10/2026 às 11h32

Depois de um dia inteiro de esporte, torcida e muita disposição, chegou a hora de trocar o uniforme pela roupa de festa. O JOMTI 2026, Jogos Municipais da Terceira Idade, terminou na noite desta quarta-feira (30) com um grande baile de encerramento no Clube da OAB, reunindo atletas e delegações para celebrar as conquistas de uma programação marcada pela convivência e alegria.

Cerca de 600 participantes, distribuídos em 16 delegações, estiveram envolvidos nas atividades realizadas ao longo do dia na Vila Olímpica Chiquilito Erse. O evento, promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), integrou as comemorações pelos 112 anos da capital.

E se durante o dia a disputa foi levada a sério, à noite foi momento de comemorar. Todos os atletas receberam medalhas, enquanto as delegações melhores classificadas na pontuação geral foram premiadas com troféus.

Quem tinha muitos motivos para celebrar era Maria das Neves. Atleta do boliche pela delegação Semtel Vila, ela comemorou o bicampeonato do JOMTI.

“Foi uma emoção que dava vontade de chorar, de gritar e comemorar sem fim. O dia inteiro foi maravilhoso, quase não tivemos tempo de ficar parados. Foi muito legal e terminar com esse resultado deixou tudo ainda mais especial”.

O secretário executivo de Esporte e Lazer da Semtel, Rodrigo Campos, ressaltou que a programação começou ainda pela manhã e terminou somente com a grande confraternização.

“Começamos às 7h, na Vila Olímpica, não apenas dos programas da Semtel, mas também de outras instituições de Porto Velho. Eles competem de verdade, torcem e participam com muita vontade, e encerramos tudo com esse grande baile”.

BAILE, MISS E MISTER

Além da premiação esportiva, o encerramento reservou espaço para dança, música e um dos momentos mais aguardados da noite: a escolha da Miss e do Mister JOMTI 2026.

Depois de conquistar a segunda colocação no ano anterior, Roberto Takeshi, da delegação Semtel Pilates, voltou determinado e conquistou o título de Mister JOMTI 2026.

“A emoção é muito grande. Ano passado participei e fiquei em segundo lugar, então falei que neste ano não poderia perder a chance. Estou muito feliz, foi emocionante conquistar esse título”.

Entre as mulheres, a faixa de Miss JOMTI 2026 ficou com Ana Maria Ximenes, de 62 anos, representante da delegação Semtel Viva Mais.

“É muito gratificante e abençoado. É um momento inesquecível, depois de tantas emoções e momentos vividos. Eu vim com tudo para conquistar esse título”.

Para o prefeito Léo Moraes, o encerramento representa o espírito de uma programação que vai além das competições. “O JOMTI mostra que não existe idade para competir, celebrar, fazer novas amizades e viver novas experiências. Foram centenas de participantes mostrando energia e disposição durante todo o dia e encerrando juntos com uma grande festa. É esse envelhecimento ativo, com convivência e qualidade de vida, que queremos incentivar em Porto Velho”.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Campeã – Semtel Vila: 104 pontos

Vice-campeã – Semtel Sérgio: 87 pontos

3º lugar – CCI: 79 pontos

4º lugar – Unir: 73 pontos

5º lugar – CCIOP Candeias: 63 pontos

6º lugar – Semtel Pilates (Lucas): 49 pontos

7º lugar – Cras Paulo Freire: 46 pontos

8º lugar – Semtel Pilates (Daniele): 37 pontos

9º lugar – Semtel Pilates (Breno): 25 pontos

10º lugar – Semtel Dudu: 25 pontos

10º lugar – Semtel Ritmos: 25 pontos

12º lugar – LBV: 21 pontos

13º lugar – CCI II: 16 pontos

14º lugar – Cras Betinho: 15 pontos

15º lugar – Semtel Viva Mais: 15 pontos

16º lugar – São Tiago Maior: 12 pontos

Com 104 pontos, a delegação Semtel Vila terminou no topo da classificação geral e conquistou o bicampeonato do JOMTI.