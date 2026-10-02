Passeios de barco seguem nesta sexta-feira (02) nas comemorações dos 112 anos de Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 02/10/2026 às 11h51

As comemorações pelos 112 anos de Porto Velho continuam nesta sexta-feira (2) também sobre as águas do Rio Madeira. Os passeios de barco, iniciados ontem (1º), seguem proporcionando aos participantes uma experiência que reúne turismo, cultura e uma nova perspectiva da capital.

As embarcações partem a partir das 09h da manhã, do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré com os participantes que retiraram previamente os ingressos pelo PVH+. Durante o passeio, o público contempla a paisagem do Rio Madeira e acompanha atrações regionais, com música e cultura durante a programação.

O secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, ressaltou a proposta da atividade. “O passeio aproxima as pessoas do Rio Madeira e permite conhecer Porto Velho por uma perspectiva diferente. É uma experiência que valoriza nossa história e o potencial turístico da cidade justamente durante a comemoração dos 112 anos”.

Para o prefeito Léo Moraes, a programação fortalece a relação da população com um dos principais símbolos da capital. “Celebrar Porto Velho também é valorizar o Rio Madeira e a nossa história. Queremos que as famílias aproveitem essa experiência e vivam de perto a programação preparada para os 112 anos da nossa cidade”.