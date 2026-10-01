Gabrielly Viali representa o SESI-RO nas Paralimpíadas Escolares Nacionais

Por Assessoria

Publicada em 01/10/2026 às 14h20

A aluna da unidade do Serviço Social da Indústria (SESI) de Cacoal, Gabrielly Vitória Onofrio Viali, disputará as Paralimpíadas Escolares Nacionais após conquistar o primeiro lugar na Fase Estadual dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER) deste ano. A classificação veio com a vitória na categoria BC2 da bocha adaptada durante as partidas realizadas entre 18 e 24 de setembro, na quadra da Escola Bernardo Guimarães, em Cacoal. Organizado pela Secretaria de Estado da Educação (SEDUC-RO), o torneio reuniu estudantes-atletas de diversos municípios rondonienses e carimbou o passaporte da jovem do SESI para a principal competição estudantil do país.

A vaga obtida assegurou a presença da atleta no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, entre os dias 16 e 28 de novembro. Na quadra cacoalense, a rotina de disputas exigiu precisão de movimentos, leitura tática e controle emocional a cada lançamento de cancha. O resultado expressivo reflete o incentivo ao esporte adaptado promovido no ambiente escolar, fortalecendo a autonomia dos estudantes e revelando novos talentos na região.

O percurso até o topo do pódio estadual exigiu dedicação e preparação constante durante os dias de jogos. “Estou muito feliz e realizada com esse resultado. Fiquei bastante ansiosa durante as partidas, porque a Bocha na categoria BC2 exige muita estratégia, paciência e extrema concentração a cada jogada. Não foi fácil, mas mantive o foco e dei o meu melhor. Valeu o esforço, pois conquistar essa vaga para a etapa nacional em São Paulo era um sonho. Agora é continuar treinando com tudo para representar o SESI e Rondônia”, afirmou Gabrielly Vitória.

O trabalho conjunto entre a orientação técnica na escola e a estrutura familiar garantiu a sustentação necessária para essa conquista esportiva. “Fico imensamente feliz em poder acompanhar um pouco sua trajetória. Seu esforço, dedicação e determinação vêm sendo reconhecidos. Ser campeã do JOER na modalidade de bocha, é uma conquista enorme para Gaby”, ressaltou a professora de Educação Física Angelina Pereira de Araujo.

A mãe da aluna, Pamela Kayne Almeida Onofrio, celebrou a classificação e mencionou seu orgulho pela conquista de Gabrielly. “Meu coração transborda de orgulho e felicidade! Ver minha filha conquistar o 1º lugar e agora seguir para São Paulo é um sonho realizado”, ressaltou.

Além do impacto no curso esportivo da aluna, o título estadual amplia a visibilidade do esporte inclusivo e inspira outros jovens nas salas de aula. A rotina de treinos no SESI segue agora em atenção na preparação final para buscar posições de destaque no campeonato nacional em solo paulista.