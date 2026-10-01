MPRO denuncia três pessoas por latrocínio ocorrido em Machadinho do Oeste

Por MP-RO

Publicada em 01/10/2026 às 14h31

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) denunciou três pessoas pela prática de latrocínio, crime que ocorre quando há roubo com resultado morte, contra P. S. G., em Machadinho do Oeste. A denúncia foi apresentada pela 2ª Promotoria de Justiça do município em 22 de setembro de 2026. O MPRO também denunciou um dos acusados por fraude processual, por suposta alteração da cena do crime.

O Crime

Segundo a denúncia, o crime ocorreu em 18 de março de 2026, dentro da residência da vítima, localizada na região central de Machadinho do Oeste. Conforme apurado na investigação, uma mulher, M. S. A. e dois homens, H. M. S. F. e J. V. S. G. teriam participado da ação, sendo o último, o irmão da vítima. Ela foi morta com pelo menos 23 lesões perfurocortantes.

A denúncia aponta que um deles teria rendido, amarrado e vendado a vítima, que foi submetida à violência física e psicológica. Ainda conforme a investigação da Polícia Civil, durante a ação, houve contato por chamada de vídeo com a mulher, que teria exigido transferências bancárias e feito ameaças.

A vítima teria realizado transferências que somaram R$ 3.100 para uma conta vinculada a um dos acusados.

Após a morte, os denunciados teriam levado bens da vítima, entre eles um telefone celular e uma motocicleta Honda Biz. A investigação também identificou imagens de câmeras de segurança que registraram H. M. S. F. conduzindo a motocicleta após o crime. O veículo teria sido abastecido e depois abandonado em outro local.

Outros elementos

A investigação também identificou uma impressão digital atribuída ao irmão da vítima, J. V. S. G. em um aparelho de televisão que estava na residência dela. O inquérito registra ainda que H. M. S. F. teria relatado a presença de um terceiro homem durante a execução do crime e, posteriormente, indicado J. V. S. G. em procedimento de reconhecimento fotográfico.

Segundo a denúncia, foram encontradas diferenças entre as versões apresentadas por J. V. S. G. sobre sua localização no período em que ocorreram os fatos e os demais elementos reunidos durante a investigação.

Alteração da cena do crime

Além do latrocínio, o Ministério Público denunciou J. V. S. G. por fraude processual. De acordo com a denúncia, ele teria feito uma fotografia do quarto onde o corpo da vítima foi encontrado e alterado a disposição de objetos no local.

A perícia comparou a fotografia, registrada às 15h02 do dia 18 de março, com a cena examinada oficialmente, comprovando a alteração.

A investigação também identificou elementos relacionados ao acesso a dados digitais da vítima. Entre eles, estavam o interesse pelas credenciais de acesso ao sistema de armazenamento do celular e tentativas de recuperação da linha telefônica utilizada por P. S. G.

Denúncia segue para análise da Justiça

O MPRO pediu que os três respondam pelo crime de latrocínio. Em relação a J. V. S. G. também foi apresentada acusação por fraude processual. Os três encontram-se presos.

O Ministério Público requereu o recebimento da denúncia, a citação dos acusados e o regular andamento da ação penal, além da produção das provas necessárias à apuração dos fatos. A denúncia ainda será analisada pela Justiça.