Prefeitura publica dois novos Editais de Chamamento Público com recursos da Política Nacional Aldir Blanc

Cultura em destaque em Ariquemes! A Prefeitura de Ariquemes, por meio da área de Cultura, publicou dois novos Editais de Chamamento Público com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Lei nº 14.399/2022).
Edital nº 14/2026
Seleção de projetos culturais para celebração de Termo de Execução Cultural, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc.
Edital nº 15/2026 – Cultura Viva do Tamanho do Brasil!
Premiação de Pontos e Pontões de Cultura do município de Ariquemes, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc.
Período de inscrições:
06 de outubro a 20 de outubro de 2026.
Confira os editais completos, além de critérios, documentação, orientações e demais informações, no site da Prefeitura de Ariquemes:
Mais oportunidades para fortalecer, valorizar e incentivar a cultura em Ariquemes!
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