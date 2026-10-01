Prefeitura publica dois novos Editais de Chamamento Público com recursos da Política Nacional Aldir Blanc

Por assessoria

Publicada em 01/10/2026 às 14h58

Cultura em destaque em Ariquemes! A Prefeitura de Ariquemes, por meio da área de Cultura, publicou dois novos Editais de Chamamento Público com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Lei nº 14.399/2022).

Edital nº 14/2026

Seleção de projetos culturais para celebração de Termo de Execução Cultural, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc.

Edital nº 15/2026 – Cultura Viva do Tamanho do Brasil!

Premiação de Pontos e Pontões de Cultura do município de Ariquemes, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc.

Período de inscrições:

06 de outubro a 20 de outubro de 2026.

Confira os editais completos, além de critérios, documentação, orientações e demais informações, no site da Prefeitura de Ariquemes:

ariquemes.ro.gov.br

Mais oportunidades para fortalecer, valorizar e incentivar a cultura em Ariquemes!