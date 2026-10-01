Moradores de Porto Velho lotam reuniões e apoiam Hildon Chaves para o Governo de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 01/10/2026 às 16h05

Moradores de diferentes bairros de Porto Velho lotaram nesta semana as reuniões de Hildon Chaves (44) em Porto Velho. Nos encontros, o candidato ao Governo de Rondônia reviu eleitores que acompanharam seus oito anos na Prefeitura e apresentou a proposta de levar o mesmo jeito de governar ao interior.

As atividades reuniram milhares de pessoas, entre famílias, trabalhadores, lideranças comunitárias, empresários e servidores. Parte do público não costuma participar de atos políticos.

A lembrança da gestão tem respaldo em números. Em julho de 2024, o Instituto Brasil registrou 90% de aprovação da administração de Hildon, que deixou a Prefeitura de Porto Velho no fim de 2024, depois de dois mandatos.

Nos bairros, moradores lembram das obras acompanhadas de perto, dos serviços inaugurados e de problemas antigos da Capital que foram enfrentados.

"Não quero começar do zero. Quero levar para o Estado aquilo que aprendi administrando Porto Velho", disse o candidato.

O desafio agora é maior. Rondônia reúne realidades distintas entre Capital, distritos, regiões produtoras e municípios de pequeno porte. Hildon apresenta a experiência na maior cidade do Estado como ponto de partida para enfrentar problemas que se repetem no interior, como saúde e estradas.

"Se foi possível transformar problemas históricos de Porto Velho em obras e serviços, é possível fazer o mesmo em Rondônia", afirmou.

Porto Velho foi o começo da trajetória de Hildon na gestão pública. Agora a campanha leva essa história para os outros 51 municípios do Estado.