Mãe de Gustavo Mioto comenta reconciliação com Ana Castela

Por IG

Publicada em 01/10/2026 às 16h11

Jussara Mioto, mãe de Gustavo Mioto, protagonizou um momento descontraído com Ana Castela nos bastidores do Rodeio de Jaguariúna, no interior de São Paulo, no último domingo (26). Durante a conversa com a cantora, de 22 anos, a mãe do sertanejo, de 29, deu uma opinião direta sobre uma possível reconciliação entre os dois, arrancando gargalhadas da boiadeira.

Mãe do cantor fala sobre reconciliação

“Olha, voltar não dá certo, pronto e acabou!”, declarou Jussara em um vídeo que circula nas redes sociais. Ao ouvir o comentário da ex-sogra, Ana caiu na risada e chegou a se apoiar no sofá. O registro mostra as duas conversando em clima descontraído com outras pessoas presentes no evento.

Ana Castela e Gustavo Mioto assumiram o namoro em 2023 e, entre idas e vindas, ficaram juntos por cerca de um ano. O término definitivo foi anunciado em dezembro de 2024.

Na época, Jussara também se manifestou sobre o fim do relacionamento ao comentar uma publicação que abordava as reconciliações do ex-casal.

“Não se trata de escolher lados, criticar um ou outro… Não deu certo, vida que segue, que sejam felizes, cada um com suas escolhas! Não se julga o que não se sabe de fato”, escreveu a mãe do cantor.

Além de se apresentar no Rodeio de Jaguariúna, Ana também acompanhou de perto o show do ex-namorado. A cantora foi vista cantando sucessos de Gustavo, como "Solteiro Não Trai" e "Impressionando os Anjos".