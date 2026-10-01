Luciana Gimenez é alvo de ação de despejo de cobertura milionária

Por IG

Publicada em 01/10/2026 às 16h03

Luciana Gimenez, de 56 anos, se tornou alvo de uma ação de despejo envolvendo o imóvel de luxo onde mora, no Parque Cidade Jardim, em São Paulo. A ex-apresentadora da RedeTV! vive no apartamento, avaliado em R$ 16 milhões, desde 2020.

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A ação é movida pelos proprietários do apartamento, que alegam que o contrato inicial previa 30 meses de locação, ou seja, dois anos e seis meses. Segundo a colunista Fábia Oliveira, eles afirmam que houve duas renovações de 24 meses, dois anos cada, acumulando um total de seis anos e seis meses até junho de 2026.

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De acordo com os proprietários, eles comunicaram à apresentadora que não pretendiam renovar o contrato, que chegou ao fim em julho deste ano, e ainda ofereceram um prazo adicional para que ela organizasse a mudança.

Luciana, então, teria informado que não deixaria o imóvel, alegando que o último aditivo representava uma "nova locação", o que impediria os donos de retomarem a propriedade e, por isso, eles precisariam de um motivo legal em razão da Lei do Inquilinato.

Os proprietários contestam a interpretação da apresentadora e afirmam que o documento apenas prorrogou o contrato e reajustou o aluguel para R$ 65 mil.