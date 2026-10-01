Juíza do Trabalho do TRT-14 integra delegação brasileira em visita técnica à OIT

Por CCOM/TRT-14

Publicada em 01/10/2026 às 16h20

A juíza do Trabalho Christiana D'Arc Damasceno Oliveira Andrade Sandim, titular da 3ª Vara do Trabalho de Porto Velho (RO), integrou a delegação brasileira em visita técnica à sede da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra, na Suíça. O evento foi realizado entre 16 e 18 de setembro de 2026.

A iniciativa, organizada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (Enamat), promoveu debates sobre o sistema de supervisão de normas internacionais e a aplicação do Direito Internacional do Trabalho pelos tribunais brasileiros.

Para a magistrada, a experiência é fundamental para alinhar o debate das normas internacionais às peculiaridades regionais. “Levo comigo o compromisso de aplicar esse conhecimento à realidade da Amazônia, buscando soluções que atendam às necessidades de quem vive e trabalha nessa região, onde o acesso à justiça exige soluções adequadas às especificidades locais”, destacou.

A atividade foi certificada pela Enamat para fins de formação continuada.