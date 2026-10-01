Esquadrilha Fox vai colorir o céu de Porto Velho nesta sexta-feira (02)

Os olhares vão deixar as margens do Rio Madeira por alguns minutos para encontrar no céu mais um capítulo da celebração dos 112 anos de Porto Velho. Nesta sexta-feira (2), a partir das 17h, a Esquadrilha Fox promete transformar o fim de tarde em um grande espetáculo aéreo.
Serão três aeronaves sobrevoando o Rio Madeira com uma apresentação de manobras e acrobacias. O público poderá acompanhar o espetáculo a partir do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, cenário escolhido para reunir as famílias em mais um momento da programação de aniversário.
O horário também promete contribuir para uma imagem especial: enquanto o sol começa a baixar sobre o Madeira, as aeronaves ganham o céu e a população acompanha tudo às margens do rio.
A apresentação acontece após o tradicional corte do bolo de 112 metros, marcado para às 16h, ampliando as atrações preparadas para a tarde de sexta-feira.
Para o prefeito Léo Moraes, o espetáculo foi pensado para proporcionar mais um momento marcante na comemoração da cidade. “Porto Velho merece celebrar olhando para o alto. Queremos ver as famílias reunidas na Estrada de Ferro, às margens do nosso Rio Madeira, acompanhando um espetáculo preparado para ficar na memória. Serão três aeronaves no céu e milhares de pessoas celebrando juntos os 112 anos da nossa cidade”.
A orientação é chegar com antecedência para encontrar um bom local e acompanhar a apresentação. O espetáculo da Esquadrilha Fox começa às 17h, sobre o Rio Madeira.
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