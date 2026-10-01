Mastruz com Leite e Mara Pavanelly comandam noite de shows nesta sexta-feira (02) em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 01/10/2026 às 16h17

A noite desta sexta-feira (2) será embalada pelo forró nas comemorações pelos 112 anos de Porto Velho. Mastruz com Leite e Mara Pavanelly são as principais atrações de uma programação que começa às 18h, em frente ao Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, e segue até a madrugada.

Antes dos shows nacionais, artistas locais também passam pelo palco, com DJ Leylson, Gata Forrozeira, ganhadores do Show de Talentos, Gabrielzinho, Mastruz com Leite e Mara Pavanelly.

A presidente da Funcultural, Débora Figueiredo, convida as famílias para aproveitar a programação. “Preparamos uma noite para reunir diferentes públicos, valorizar nossos artistas e também receber grandes nomes do forró nacional. É uma programação para a população celebrar os 112 anos de Porto Velho com muita música e alegria”.

Para o prefeito Léo Moraes, a programação foi pensada para proporcionar uma noite de encontro e celebração para a população. “Queremos ver as famílias reunidas, cantando e celebrando Porto Velho. Teremos nossos artistas dividindo a programação com grandes nomes nacionais, em um cenário que representa muito da nossa história. É mais uma noite preparada para comemorarmos juntos os 112 anos da nossa cidade”.

PARCERIA

Um dos destaques é que os dois shows nacionais não serão pagos diretamente com recursos dos cofres do município. As apresentações de Mastruz com Leite e Mara Pavanelly foram viabilizadas por meio de um acordo de cooperação entre a Prefeitura de Porto Velho e o Sesc, com recursos oriundos do Ministério do Turismo.

PROGRAMAÇÃO

18h – DJ Leylson

19h – Gata Forrozeira

20h – Ganhadores do Show de Talentos

20h10 – Gabrielzinho

21h10 – DJ Leylson

21h30 – Mastruz com Leite

23h – DJ Leylson

23h30 – Mara Pavanelly