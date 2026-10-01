Prefeitura de Porto Velho entrega primeiro cemitério do distrito de União Bandeirantes

Por Helen Paiva

Publicada em 01/10/2026 às 16h25

“Quando a gente perde alguém, já está vivendo uma dor enorme. E ainda precisamos sair de União Bandeirantes para fazer o sepultamento. Às vezes, nem toda a família consegue ir por causa da distância. Ter um cemitério aqui vai mudar muito para nós, porque poderemos nos despedir e continuar perto de quem a gente ama.”

O relato é de Adeilton de Souza, pecuarista e empresário do ramo de combustíveis, que vive há 19 anos em União Bandeirantes. Durante quase duas décadas no distrito, ele acompanhou de perto uma realidade enfrentada pelas famílias da comunidade: União Bandeirantes nunca teve um cemitério próprio.

Quando ocorre uma perda, além do momento de luto, os moradores precisam se deslocar para realizar o sepultamento. Atualmente, uma das alternativas é seguir até Jaci, a cerca de 70,3 quilômetros de União Bandeirantes, percurso que leva aproximadamente 1h20min.

A distância também dificulta as visitas posteriores e até mesmo os cuidados com o túmulo.

“Depois, também fica difícil visitar e cuidar. Ter um cemitério aqui muda toda essa logística para quem quer dar a última despedida. É uma mudança sentimental, que tem um valor muito grande para nós”, conta Adeilton.

Uma espera que atravessa décadas

Agora, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), trabalha para viabilizar a construção do cemitério de União Bandeirantes.

Com 26 anos de existência, o distrito ainda não conta com um espaço próprio para sepultamentos. Adeilton conta que há moradores vivendo na comunidade há décadas e que aguardam por essa estrutura.

“Estamos todos muito felizes que esse cemitério vai ser feito aqui em União Bandeirantes”, afirma Adeilton.

Estrutura para atender o distrito

O projeto prevê 235,47 m² de área construída e 7.343,59 m² destinados aos jazigos, em um terreno de 19.692,40 m²

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, destaca que a implantação do cemitério avança com a definição dos serviços necessários para a estruturação do espaço.

“A implantação do cemitério de União Bandeirantes já possui documentação técnica de engenharia. O material contempla, entre outros serviços, o sistema de drenagem da área, com estruturas destinadas ao escoamento das águas pluviais”, explicou o secretário.

O projeto prevê uma área de obra de 235,47 m², enquanto a área destinada aos jazidos será de 7.343,59 m². Ao todo, o terreno destinado ao cemitério possui 19.692,40 m².

A implantação permitirá que os moradores realizem os sepultamentos em um local mais próximo de suas residências, reduzindo os deslocamentos e facilitando também as visitas e os cuidados posteriores com os túmulos.

Uma demanda histórica da comunidade

Novo cemitério reduzirá os deslocamentos e facilitará os sepultamentos, visitas e cuidados com os túmulos

Para o prefeito Léo Moraes, levar essa estrutura para União Bandeirantes significa olhar também para necessidades que fazem parte da realidade de quem escolheu o distrito para viver.

“Estamos falando de uma necessidade que envolve respeito e dignidade. As famílias de União Bandeirantes precisam ter o direito de se despedir dos seus entes queridos perto de casa, sem acrescentar distância e dificuldade a um momento que já é de tanta dor”, afirma o prefeito Léo Moraes.

A construção do cemitério encerra uma espera que acompanha União Bandeirantes há décadas e representa, para quem vive no distrito, a possibilidade de permanecer perto de quem fez parte de sua história até mesmo depois da última despedida.