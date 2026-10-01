Por g1

Publicada em 01/10/2026 às 15h37

A poucos dias do primeiro turno, marcado para o próximo domingo (4), a eleição presidencial no Brasil ganhou destaque na imprensa internacional. Reportagens de jornais nos Estados Unidos e na Europa destacam a disputa acirrada, o cenário econômico brasileiro e a possível influência do presidente Donald Trump no pleito.

Mais cedo nesta quinta (1º), o presidente dos EUA foi perguntado sobre a disputa e disse estar acompanhando "muito de perto" as eleições no Brasil. Sem mencionar os candidatos, Trump disse ainda que o pleito brasileiro é "muito importante".

"O Brasil é um país muito importante. É um ótimo país. As pessoas do Brasil são fantásticas. É uma eleição muito importante", declarou o presidente a repórteres na Casa Branca.

'O fator Trump'

Reportagem do jornal "The New York Times" sobre as eleições no Brasil — Foto: Reprodução/"The New York Times"

Em reportagem publicada na segunda-feira (28), o jornal "The New York Times" destacou o "fator Trump" na eleição e afirmou que a questão que paira sobre a eleição é até que ponto o presidente dos EUA tentará influenciar a disputa.

O jornal destaca que Trump não declarou abertamente apoio a nenhum candidato brasileiro, no entanto, afirma que o governo do republicano tem, "de maneiras sutis", favorecido Flávio Bolsonaro.

A reportagem afirma ainda que "o Brasil está erguendo uma espécie de barreira de proteção para tentar resguardar sua eleição" contra uma interferência dos EUA. As iniciativas incluem "o monitoramento de atividades de lobby estrangeiro e de desinformação, o combate a alegações falsas de fraude eleitoral e a busca de apoio de países da Europa, da Ásia e de outras regiões".

O jornal conclui que a eleição brasileira tem importância estratégica para os EUA e que, uma eventual vitória de Flávio aproximaria Brasília de Washington em temas como segurança e minerais estratégicos, enquanto Lula mantém uma postura mais independente e crítica a Trump.

'Decisão do Brasil vai afetar a todos'

Editorial do jornal "The Guardian" sobre a eleição no Brasil — Foto: Reprodução/The Guardian

O jornal britânico "The Guardian" publicou um editorial na quarta-feira (30) destacando que a eleição presidencial representa uma escolha decisiva para o futuro do Brasil. O texto destaca que, embora Flávio Bolsonaro se apresente como uma versão "menos grosseira e menos temperamental" do pai, ele mantém posições igualmente radicais.

Quanto a Lula, o artigo avalia que o petista enfrenta desgaste causado pela desaceleração econômica, pela criminalidade e pelos efeitos políticos do escândalo do Banco Master.

O editorial afirma ainda que uma vitória de Flávio fortaleceria o presidente Trump e o secretário de Estado, Marco Rubio, na chamada "Doutrina Donroe" - que prevê uma influência americana maior na América Latina.

Por fim, o jornal conclui que a eleição do bolsonarista poderia representar riscos para a democracia, os direitos de minorias e a proteção do meio ambiente.

"A democracia provavelmente seria sua primeira vítima local. Mas o clima certamente seria outra, com consequências para todos nós", afirma o editorial.

'Brasil vira as costas para o futuro'

Matéria da revista "The Economist" sobre as eleições no Brasil — Foto: Reprodução/The Economist

A revista "The Economist" destacou que o Brasil reúne condições excepcionais para prosperar, graças à abundância de recursos naturais, à força de seu agronegócio, à matriz energética relativamente limpa e ao potencial de sua população.

No entanto, o artigo argumenta que o país segue estagnado. O texto sustenta que a expansão da dívida pública e a falta de reformas profundas mantêm juros elevados, limitam investimentos e prejudicam o crescimento econômico.

Segundo a reportagem, a eleição de 4 de outubro oferece "poucas esperanças de uma virada, e a escolha diante dos brasileiros é desanimadora".

Para a revista, nem Lula e nem Flávio Bolsonaro - os dois candidatos à frente nas pesquisas - "parecem confiáveis quando se trata de enfrentar os dois maiores problemas do Brasil: a corrupção arraigada e a expansão incessante dos gastos públicos".