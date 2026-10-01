Chefe dos Direitos Humanos da ONU pede que EUA não tentem executar Christa Pike mais uma vez

Por G1

Publicada em 01/10/2026 às 15h55

O chefe dos Direitos Humanos da ONU, Volker Türk, pediu nesta quinta-feira (1º) que os Estados Unidos não tentem executar Christa Pike novamente, após autoridades do Tennessee falharem em duas injeções letais.

"O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, pede às autoridades estaduais [dos EUA] que não façam nenhuma nova tentativa de executar Christa Pike", afirmou o escritório de Direitos Humanos da ONU.

O apelo ocorreu horas após autoridades do Tennessee não terem conseguido executar Pike mesmo após administrar duas doses de pentobarital, um medicamento letal frequentemente utilizado para penas de morte nos EUA.

Logo após o incidente, a detenta foi levada com vida a um hospital, e seus advogados disseram que ela estava “recebendo medidas para salvar sua vida” no hospital. Desde então, seu estado de saúde não havia sido atualizado até a última atualização desta reportagem.

Pike permaneceu viva e roncando alto, em alguns momentos ofegante, durante a tentativa de execução, ocorrida na noite de quarta-feira, e quando ainda estava acordada ela reclamou para os funcionários da prisão que seu braço estaria queimando, segundo testemunhas.

A cena, que em determinados momentos foi ocultada pelos agentes prisionais com o uso de uma cortina, reacendeu discussões sobre a crueldade da pena de morte. Esse tema, inclusive, foi abordado no comunicado da agência da ONU.

"O caso de Christa Pike expõe claramente várias razões pelas quais a pena de morte deveria ser abolida. O sofrimento prolongado — físico e mental — decorrente de várias tentativas fracassadas de execução é abominável e cruel. E ainda há questões fundamentais sobre o direito a um julgamento justo que permanecem sem solução", acrescentou o escritório de Direitos Humanos da ONU.

Após a falha na execução de Pike, o governador do Tennessee, Bill Lee, ordenou uma investigação independente sobre o incidente e também suspendeu as execuções no estado até o fim do ano —havia apenas uma outra pena de morte planejada.