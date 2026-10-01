Putin diz que considera usar

Por G1

Publicada em 01/10/2026 às 15h43

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (1º) que considera usar "todos os tipos de armas" que possui em seu arsenal em caso de ameaça a Kaliningrado, exclave russo às margens do Mar Báltico.

Em discurso no Fórum Valdai, que reúne em Moscou especialistas internacionais em Rússia, o líder russo acrescentou que a Rússia não pretende atacar ninguém, mas responderá diante de qualquer agressão.

Putin afirmou ainda que não é possível ter certeza de que armas de destruição em massa nunca serão utilizadas e ressaltou a necessidade de evitar esse cenário.

"Podemos ter certeza de que essa arma nunca será usada? É claro que não. Devemos ter isso em mente e evitar que isso aconteça".

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Mensagem à Otan

Nesta semana, a Rússia disse à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que estaria pronta para usar armas nucleares contra a Europa caso a aliança militar tentasse isolar Kaliningrado, exclave russo às margens do Mar Báltico.

Em um documento enviado à Otan e visto pela agência de notícias Reuters, Moscou acusou a aliança de seguir um "caminho perigoso e imprudente", que poderia elevar os "riscos de eclodir um conflito armado direto".

“A Rússia estará pronta para utilizar todo o arsenal de forças e recursos à sua disposição, incluindo armas nucleares, a fim de defender seu território caso os países da Otan empreendam qualquer tentativa destinada a isolar a região de Kaliningrado do restante do país”, afirmou a Rússia no documento.

No cenário descrito por Moscou, em que Kaliningrado estaria sendo ameaçada, o governo Putin poderia recorrer a "ataques russos contra centros de tomada de decisão nos países-membros da aliança logo no início do conflito".

Em resposta, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou que a aliança é apenas defensiva e não busca ameaçar Kaliningrado.

O documento enviado pela Rússia à Otan é classificado como um “non-paper”, termo usado na diplomacia para documentos informais que não constituem uma comunicação oficial.