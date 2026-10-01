Rolim de Moura ganha destaque nacional por fortalecer a Busca Ativa Escolar

Por Assessoria

Publicada em 01/10/2026 às 15h09

Rolim de Moura ganhou destaque nacional pelo trabalho desenvolvido para fortalecer a Busca Ativa Escolar e ampliar a integração entre Educação, Saúde, Assistência Social e Conselho Tutelar. A iniciativa do município foi destaque em reportagem publicada no dia 30 de setembro de 2026 no site oficial da Busca Ativa Escolar, plataforma nacional da estratégia, que apresentou experiências realizadas em Rolim de Moura (RO) e Maragogi (AL).

A Busca Ativa Escolar é uma estratégia nacional desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), com apoio estratégico do Congemas e do Conasems.

A formação realizada em Rolim de Moura reuniu orientadores educacionais da rede municipal, representantes da Secretaria Municipal de Educação, Saúde, Assistência Social e Conselho Tutelar, com o objetivo de alinhar procedimentos e fortalecer a atuação da rede de proteção na identificação de situações de vulnerabilidade que podem comprometer a frequência e a permanência dos estudantes. A ação foi organizada pelo Comitê Gestor da Busca Ativa Escolar no município e coordenada pelo professor doutor José Ricardo Teles Feitosa, coordenador operacional da BAE em Rolim de Moura.

Para o prefeito Aldo Júlio, a integração entre as secretarias representa uma importante ferramenta para que o município consiga atuar de forma mais rápida e eficiente diante das situações que podem afastar crianças e adolescentes da escola.

“Garantir que nossas crianças e adolescentes estejam na escola e tenham condições de permanecer estudando é uma responsabilidade de toda a sociedade e, principalmente, do poder público. Esse trabalho integrado mostra o compromisso de Rolim de Moura com a proteção e o futuro dos nossos estudantes”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Educação, Wander Barcelar, destacou que a Busca Ativa Escolar amplia a capacidade da rede municipal de identificar as causas da infrequência e construir encaminhamentos adequados para cada realidade.

O trabalho desenvolvido em Rolim de Moura ganhou projeção nacional ao ser incluído em reportagem publicada no site oficial da Busca Ativa Escolar, em 30 de setembro de 2026. A publicação apresentou a experiência do município de Rondônia ao lado de uma iniciativa desenvolvida em Maragogi, em Alagoas.

A Busca Ativa Escolar reúne justamente representantes de diferentes setores das políticas públicas para fortalecer a rede de proteção e possibilitar uma atuação articulada diante das situações que levam crianças e adolescentes a se afastarem da escola.