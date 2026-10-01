ASSDACO anuncia campanha de prevenção ao câncer em Cacoal

Por ASSDACO

Publicada em 01/10/2026 às 15h13

A Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO) realiza, no dia 10 de outubro, uma campanha de prevenção e diagnóstico precoce do câncer em Cacoal. A ação será realizada das 7h às 11h30, no Centro de Diagnóstico por Imagem, no São Daniel Comboni.

A iniciativa será dividida em duas frentes: o Comboni Rosa, voltada à prevenção e ao diagnóstico do câncer de mama e o Comboni Azul, dedicada à prevenção do câncer de próstata.

A campanha tem como principal objetivo ampliar o acesso da população aos exames preventivos e reforçar a importância do diagnóstico precoce, que pode aumentar as possibilidades de tratamento e contribuir para melhores resultados no enfrentamento da doença.

Para a presidente da ASSDACO, Vera Travain Bianchini, ações como essa reforçam o compromisso da instituição com a prevenção e com o cuidado com a saúde da população.

“Nós acreditamos que prevenir, orientar e possibilitar o acesso aos exames é uma forma de cuidar das pessoas. A campanha Comboni Rosa e Comboni Azul nasceu justamente com esse propósito, de incentivar homens e mulheres a olharem para a própria saúde e fazerem os exames preventivos. Quanto mais cedo uma doença é identificada, maiores são as possibilidades de buscar o tratamento adequado. Por isso, convidamos toda a comunidade a participar dessa ação e aproveitar essa oportunidade de cuidar da saúde", destacou a presidente Vera.

A mobilização integra as ações da ASSDACO voltadas à conscientização e à prevenção do câncer, levando informação, atendimento e acesso a exames para a população. A orientação é para que homens e mulheres aproveitem a oportunidade para cuidar da saúde e manter os exames preventivos em dia.

A coordenadora da ASSDACO, Aparecida Miranda (Cidinha) também destaca a importância da participação da comunidade na campanha e da realização dos exames preventivos.

“Prevenção é cuidado e também é um gesto de amor pela própria vida e pela família. Muitas vezes, na correria do dia a dia, as pessoas acabam deixando os exames para depois, mas essa atitude pode fazer toda a diferença. No dia 10 de outubro, estaremos no Centro de Diagnóstico por Imagem, no São Daniel Comboni, oferecendo essa oportunidade para mulheres e homens. Nosso convite é para que a população participe, faça os exames e não espere aparecer algum sintoma para procurar ajuda. A ASSDACO está trabalhando para aproximar cada vez mais a prevenção da comunidade", finalizou Cidinha.