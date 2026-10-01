FFER recebe confirmação da participação dos Clubes no Rondoniense 2027

Por FFER

Publicada em 01/10/2026 às 14h30

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia, através do Departamento de Competições confirmou que todos os clubes aptos para a disputa do Campeonato Estadual de Futebol encaminharam a documentação e confirmaram participação na principal competição do Estado. Os clubes tinha até às 18h do dia 30 de setembro para confirmar presença na disputa do campeonato.

Os clubes confirmados são: Guaporé, Rondoniense, Ji-Paraná, Gazin Porto Velho, Sport Genus, Barcelona, Rolim de Moura e Vilhena. A FFER já divulgou que o congresso técnico com representantes de todos os oito clubes está previsto para às 10h do próximo dia 29 de outubro na sede da entidade.

O Rondoniense Série A é o principal campeonato do Estado de Rondônia, só através do campeonato estadual, clubes rondonienses acessam as cotas financeiras distribuídas nas competições nacionais como Brasileiro Série D, Copa Verde/Norte e Copa do Brasil, que são depositadas diretamente na conta dos clubes. O maior campeão estadual de Rondônia é o extinto Ferroviário Atlético Clube, que possui 18 títulos conquistados na era do futebol amador. Já na era profissional o maior campeão do Rondoniense é o Ji-Paraná que possui 9 conquistas estaduais em seguida o Vilhena Esporte Clube e o Gazin Porto Velho aparecem com cinco conquistas.