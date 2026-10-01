4ª Copa Três Corações promete movimentar Rolim de Moura com futebol society

Por ROLNEWS

Publicada em 01/10/2026 às 09h35

Competição começa no dia 20 de outubro, no Campo do Raul, com três categorias e premiação de até R$ 6 mil para o campeão da categoria Aberto.

Rolim de Moura se prepara para receber mais uma edição de uma das competições que movimentam o futebol society no município. A 4ª edição da Copa Três Corações terá início no dia 20 de outubro de 2026, no Campo do Raul, reunindo equipes em três categorias: Aberto, 40+ e 50+.

A competição chega com uma premiação atrativa para os participantes. Na categoria Aberto, o campeão receberá R$ 6 mil, enquanto o segundo colocado ficará com R$ 3 mil e o terceiro com R$ 1 mil. Já nas categorias 40+ e 50+, o primeiro colocado receberá R$ 3,5 mil, o segundo R$ 1,5 mil e o terceiro R$ 500.

A inscrição é de R$ 1 mil por equipe em todas as categorias. A expectativa é de que a competição reúna equipes e atletas de diferentes faixas etárias, fortalecendo a prática esportiva e proporcionando momentos de integração e competitividade dentro de campo.

Com o início marcado para 20 de outubro, a Copa Três Corações promete levar novamente a emoção do futebol society ao Campo do Raul e movimentar o calendário esportivo de Rolim de Moura.

A competição chega à sua quarta edição com a expectativa de proporcionar grandes disputas e manter viva a tradição do futebol society no município.