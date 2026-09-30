Por João Rafael Costa

Publicada em 30/09/2026 às 13h50

Reação da Seleção Brasileira e show de Lamine Yamal na Liga das Nações.

Seleção - A Seleção Brasileira espantou a má atuação do último empate e venceu a Austrália por 4 a 2 na terça-feira 929), em Brisbane. Carlo Ancelotti abandonou o esquema com quatro atacantes, preencheu o meio-campo e viu um time mais veloz e dinâmico. Vanderson abriu o placar, mas os australianos viraram, após falhas da equipe brasileira.

A reação veio ainda no primeiro tempo com Raphinha, de pênalti. Na etapa final, Bruno Guimarães e Vini Jr. garantiram a virada e a vitória tranquila. O Brasil encerra a Data FIFA neste sábado (3), em confronto inédito contra a Índia, em Calcutá.

Europa - A campeã mundial Espanha deu mais um show na Liga das Nações. Em Sevilha, a Fúria goleou a Croácia por 4 a 1 com atuação brilhante de Lamine Yamal, que marcou dois golaços. Pubill e Nico Williams completaram a goleada, garantindo a liderança do Grupo C com seis pontos e ampliando a marca para 40 partidas invicta.

Na outra partida da chave, a Inglaterra superou a República Tcheca em Praga por 2 a 0, com gols de Anthony Gordon e do artilheiro Harry Kane na etapa final. As seleções voltam a campo no sábado (3): os ingleses visitam a Croácia, enquanto a Espanha recebe os tchecos.

Tabelinha Rondoniense

Planejamento do VEC, vitória no Karatê e futebol raiz na capital.

VEC - O Vilhena Esporte Clube (VEC) planeja confirmar sua participação no Campeonato Rondoniense de Futebol Profissional. Segundo o presidente José Carlos Dallagnol, a confirmação inicial serve para garantir um prazo adicional de 30 dias — até 30 de outubro — para captar investidores e fechar patrocínios.

Além do suporte financeiro, o dirigente ressalta a importância de articulação política com lideranças locais para aproximar o clube de grandes empresas. A decisão final sobre a ida do VEC a campo dependerá do sucesso dessas negociações no próximo mês, visando assegurar estrutura e estabilidade financeira.

Karatê - A equipe Pequeno Dragão fez bonito em casa e sagrou-se grande campeã da 9ª Copa Pequeno Dragão de Karatê Interestilos. Com uma delegação de mais de 50 competidores, o time de Vilhena garantiu a primeira colocação geral em um torneio gigantesco, que reuniu 639 atletas de várias regiões de Rondônia.

Supervisionada pela FEKIR e CBKI, a competição teve a Nakayama em segundo lugar e a Impacto Academia em terceiro. Além do pódio, a conquista celebra a força do karatê no estado e o trabalho de formação de jovens atletas pautado pela disciplina e superação.

Tradição - A paixão pelo futebol varzeano agitou a manhã de domingo (27) no tradicional Campo do 13, em Porto Velho As grandes finais do Campeonato Portovelhense de Futebol de Várzea Master consagraram o Flu Ravani como campeão na categoria 60+ (Sessentão) e o Brasil no 55+, em uma linda festa do esporte comunitário. Mais do que a disputa pelos troféus, o Projeto Várzea Forte promoveu saúde, integração de gerações e qualidade de vida para os atletas veteranos da capital. A iniciativa também movimentou a economia local e reuniu famílias para celebrar o futebol raiz de Porto Velho.