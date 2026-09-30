Pimenta Bueno realiza 1ª Feira do Empreendedor e movimenta mais de R$ 60 milw em negócios

Pimenta Bueno viveu um momento especial para o empreendedorismo do município com a realização da 1ª Feira do Empreendedor, promovida pela Prefeitura de Pimenta Bueno.
O evento reuniu empreendedores, empresas, parceiros e a população, criando um espaço de oportunidades, negócios e valorização de quem contribui para movimentar a economia local.
E o resultado foi positivo: somente na quinta-feira, a feira movimentou mais de R$ 60 mil em negócios, demonstrando a força dos empreendedores do município e a importância de iniciativas que aproximam empresas e consumidores.
A primeira edição também marcou um novo momento para a cidade. O Obelisco Águas da Amazônia, novo cartão-postal de Pimenta Bueno, recebeu a feira, a programação cultural e a presença da população, tornando o espaço ainda mais movimentado.
O resultado da primeira edição reforça a importância de criar oportunidades para os empreendedores e fortalecer a economia local.
E essa história está apenas começando!
Vem aí a próxima Feira do Empreendedor. Preparem-se, porque em breve estaremos juntos novamente!
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