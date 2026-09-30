Prefeitura em ação: operação Tapa-Buracos avança pelas ruas do município

Por Assessoria

Publicada em 30/09/2026 às 15h15

Os trabalhos pelas ruas de Espigão do Oeste estão a todo vapor! Na manhã desta quarta-feira, a equipe da SEMOD está em campo realizando serviços de tapa-buracos em diversos pontos da cidade.

As equipes passaram pelo bairro São José, Vista Alegre e Liberdade, atendendo os trechos mais críticos identificados nos últimos dias.

É trabalho contínuo para melhorar as condições de nossas ruas e garantir mais segurança e tranquilidade para quem circula pela cidade.

E conforme a produção da usina de asfalto permitir, vamos avançando com as manutenções e atendendo cada vez mais pontos.

Prefeitura em Ação! Trabalho que não para e Espigão que segue em frente!