Palestra 2026: ciclo de encontros com Primo Pobre chega a Vilhena e Rolim de Moura

Por ROLNEWS

Publicada em 30/09/2026 às 15h09

Vilhena e Rolim de Moura recebem, nos dias 27 e 28 de outubro, a Grande Palestra 2026 com o influenciador e educador financeiro Eduardo Feldberg, O Primo Pobre. Promovido pelo Sebrae, o evento abordará temas como educação financeira, empreendedorismo, inovação e planejamento, reunindo empresários, empreendedores, estudantes e profissionais interessados em aprimorar suas competências e alcançar melhores resultados. Reconhecido nacionalmente por compartilhar conteúdos sobre finanças pessoais e empreendedorismo de forma acessível e prática, o Primo Pobre levará ao público conhecimentos, experiências e estratégias voltadas para quem busca melhorar sua relação com o dinheiro, desenvolver uma mentalidade empreendedora e identificar oportunidades de crescimento.

A palestra abordará temas como educação financeira, planejamento, inovação, criatividade nos negócios e desenvolvimento pessoal. A proposta é mostrar como o conhecimento e a mudança de comportamento podem contribuir para a construção de uma trajetória mais sustentável, tanto na vida profissional quanto na administração das finanças.

Além do conteúdo apresentado, o evento também será uma oportunidade para ampliar a rede de contatos, trocar experiências e conhecer novas perspectivas sobre empreendedorismo. A programação é voltada para empresários, empreendedores, profissionais liberais, estudantes e demais interessados em aprimorar suas competências e alcançar melhores resultados.

A iniciativa reforça a importância da capacitação contínua e do acesso a informações de qualidade para quem busca fortalecer seus negócios, superar desafios e transformar oportunidades em resultados concretos.

Em Vilhena, a palestra será realizada no dia 27 de outubro, às 19h, na Av. Liliana Gonzaga, nº 1265, bairro Bela Vista.