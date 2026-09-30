Acir destaca trabalho no Senado e mostra onde chegaram R$ 144,6 milhões destinados à saúde de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 30/09/2026 às 15h52

O candidato ao Senado Acir Gurgacz (PDT) apresentou um balanço de R$ 144,6 milhões destinados à saúde de Rondônia durante sua atuação parlamentar e mostrou, região por região, para onde foram os recursos. Da capital ao interior, os valores demonstram o alcance de um trabalho que Acir coloca entre suas principais credenciais para voltar a representar o estado em Brasília.

“Se eu digo que trabalhei pela saúde, eu também mostro onde esse trabalho chegou. São R$ 144,6 milhões distribuídos por toda Rondônia”, afirmou em publicação em suas redes sociais.

Com experiência no Senado, Acir leva à campanha um histórico de destinação de recursos para os municípios. Na saúde, o balanço abrange oito regiões e permite ao eleitor identificar os valores direcionados à sua parte do estado.

O Vale do Jamari concentra o maior montante: R$ 45 milhões destinados à região que reúne Ariquemes, Buritis, Cujubim, Alto Paraíso, Rio Crespo, Monte Negro, Cacaulândia e Campo Novo de Rondônia.

Na Região Central, são R$ 40,7 milhões, contemplando a área de Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Urupá, Teixeirópolis, Nova União, Mirante da Serra e Vale do Paraíso. Somadas, as duas regiões representam R$ 85,7 milhões dos recursos apresentados.

Outros R$ 22,5 milhões foram direcionados à região de Porto Velho, que, no levantamento, inclui também Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Nova Mamoré e Guajará-Mirim. No Cone Sul, o montante chega a R$ 12,9 milhões, abrangendo Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Chupinguaia, Pimenteiras do Oeste e Cabixi.

A distribuição alcança ainda a Região do Café, com R$ 7,8 milhões; os municípios da BR-429, com R$ 5,7 milhões; a Região de Jaru, com R$ 5,3 milhões; e a Zona da Mata, com R$ 4,7 milhões.

“Tem recurso destinado em vários cantos do nosso estado”, destacou Acir. Na mesma publicação, o candidato convidou os moradores a perguntar sobre o trabalho realizado em suas cidades.

Ao apresentar os valores e os municípios abrangidos, Acir reforça sua campanha com o trabalho desenvolvido no Senado e a experiência na busca de recursos para Rondônia. Candidato pelo PDT, com o número 123, ele reafirmou sua disposição para seguir atuando pelo estado: “Sigo com propósito, fé em Deus e disposição pra combater o bom combate.”