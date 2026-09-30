Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 30/09/2026 às 15h56

Raio mata seis pessoas da mesma família dentro de cabana em Angola

Um raio atingiu diretamente uma cabana durante uma forte tempestade no município do Andulo, em Angola, e matou seis pessoas da mesma família: pai, mãe grávida de oito meses e quatro filhos menores

RAIO

Uma descarga elétrica matou seis pessoas da mesma família no município do Andulo, na província do Bié, em Angola, informou nesta terça-feira o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros.

O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira e matou um casal e os quatro filhos. A mulher estava grávida de oito meses.

Segundo os bombeiros, a família estava dentro de uma cabana localizada em uma área de cultivo quando começou uma forte chuva. Um raio atingiu diretamente a estrutura e provocou um incêndio.

As seis vítimas morreram no local.

O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros pediu que a população reforce os cuidados durante o período chuvoso, evitando permanecer em estruturas precárias, sob árvores isoladas, em áreas abertas ou perto de cursos de água durante tempestades com raios.

Raio também atingiu unidade militar

Também na província do Moxico, uma descarga atmosférica atingiu uma unidade militar na madrugada de segunda-feira e provocou várias explosões que foram ouvidas em diferentes pontos da cidade, causando pânico entre os moradores.

O caso ocorreu durante fortes chuvas acompanhadas de ventos intensos, trovoadas e descargas elétricas na cidade de Luena.

Segundo as autoridades, o raio atingiu um paiol na Base Logística da Força Aérea, localizado em uma área militar destinada ao armazenamento de material de guerra.

Os bairros mais afetados foram Social da Juventude, Sinai-Velho, Mandembwe, Sangondo e Nzaji.

Em declarações à imprensa, o vice-governador para os Serviços Técnicos e Infraestruturas do Moxico, Wilson Augusto, afirmou que não houve vítimas nesse episódio.

Descargas elétricas matam dezenas de pessoas por ano em Angola

As descargas elétricas são relativamente frequentes em Angola e provocam dezenas de mortes todos os anos.

Desde 2015, o governo exige que edifícios privados com mais de 25 metros de altura e todas as instalações públicas tenham sistemas de proteção contra raios.

O Instituto de Meteorologia de Angola prevê, para a temporada 2026/2027, risco de seca no sul e sudeste do país e excesso de chuva no litoral, devido à influência dos fenômenos El Niño e do Índice do Atlântico Sul Tropical.

A estação chuvosa em Angola começou oficialmente em 15 de agosto e segue até 15 de maio de 2027.