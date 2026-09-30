Rússia ameaça usar armas nucleares se Otan ameaçar exclave russo

Por G1

Publicada em 30/09/2026 às 15h44

A Rússia disse à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que estaria pronta para usar armas nucleares contra a Europa caso a aliança militar tentasse isolar Kaliningrado, exclave russo às margens do Mar Báltico.

Em um documento enviado à Otan e visto pela agência de notícias Reuters, Moscou acusou a aliança de seguir um “caminho perigoso e imprudente”, que poderia elevar os “riscos de eclodir um conflito armado direto”.

“A Rússia estará pronta para utilizar todo o arsenal de forças e recursos à sua disposição, incluindo armas nucleares, a fim de defender seu território caso os países da Otan empreendam qualquer tentativa destinada a isolar a região de Kaliningrado do restante do país”, afirmou a Rússia no documento.

No cenário descrito por Moscou, em que Kaliningrado estaria sendo ameaçada, o governo Putin poderia recorrer a “ataques russos contra centros de tomada de decisão nos países-membros da aliança logo no início do conflito”.

Em resposta, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou que a aliança e apenas defensiva e não busca ameaçar Kaliningrado. Leia mais abaixo.

O documento enviado pela Rússia à Otan é classificado como um “non-paper”, termo usado na diplomacia para documentos informais que não constituem uma comunicação oficial.

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Reação da Otan

Em resposta à carta russa, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, afirmou que a aliança é defensiva e pediu o fim das ameaças de uso de armas nucleares.

“Acho que a melhor maneira de lidar com isso é manter um pouco de calma aqui, do lado da Otan. Podemos permitir um pouco de calma, mas também garantir que continuemos com o que estamos fazendo”, disse Rutte.