Prefeitura disponibiliza dois novos ônibus para pacientes que necessitam de atendimento especializado

Por Assessoria

Publicada em 30/09/2026 às 14h57

"Hoje comecei o dia acompanhando de perto a saída dos nossos novos ônibus da Saúde, que já estão levando pacientes de Ariquemes para atendimento em Porto Velho", informou a prefeita de Ariquemes, Carla Redano

Agora, contamos com 2 novos ônibus à disposição da Saúde, oferecendo mais conforto, segurança e dignidade para quem precisa fazer esse deslocamento em busca de atendimento especializado.

Estar aqui logo cedo, acompanhando esse momento, é também uma forma de reafirmar o nosso compromisso: cuidar das pessoas e garantir que elas tenham o suporte necessário quando mais precisam.

Seguimos trabalhando para melhorar cada vez mais a saúde do nosso município.