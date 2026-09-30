Pequeno Dragão fatura título da 9ª Copa de Karatê Interestilos com mais de 200 medalhas

Por ROLIM NOTÍCIAS

Publicada em 30/09/2026 às 10h17

A Pequeno Dragão sagrou-se campeã geral da 9ª Copa Pequeno Dragão de Karatê Interestilos – 2ª Fase Estadual FEKIR. O evento reuniu mais de 639 competidores e registrou 763 inscrições, consolidando-se como um dos maiores encontros da modalidade no estado.

Organizado pela própria agremiação, o campeonato teve supervisão técnica da Federação de Karatê Interestilos de Rondônia (FEKIR) e da Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI).

Domínio no pódio e quadro de medalhas

O desempenho dos atletas garantiu um expressivo total de 202 medalhas para a Pequeno Dragão ao longo da competição:

Ouro: 60 medalhas

Prata: 53 medalhas

Bronze: 89 medalhas

Esse retrospecto colocou a equipe no topo do pódio coletivo. A delegação de Vilhena teve papel de destaque na pontuação final, marcando presença com mais de 50 atletas em disputa.

Classificação geral por equipes

Pequeno Dragão (Campeã)

Nakayama

Impacto Academia

Fênix Club

Lotus

Budo

Núcleos e lideranças participantes

A delegação da Pequeno Dragão foi formada pela união de atletas de vários polos e projetos parceiros:

Vilhena: sob liderança da sensei Bruna, acompanhada pelos senseis Suelma e Lucas;

Rolim de Moura: sob coordenação do Shihan Silvio, ao lado dos senseis Rafael, Anthony e José;

Castanheiras: representação do Projeto Social Vida Gera Vida, com liderança do sensei Baldo e do Pr. Vagner;

Moura Team (Rolim de Moura): sob o comando dos senseis Junior Moura, Daniel Moura, Camila Moura e Suzanne Moura.

Reconhecimento e espírito de equipe

Ao comemorar o título, a diretoria da Pequeno Dragão fez questão de agradecer a dedicação dos caratecas, o trabalho do corpo técnico e o suporte contínuo dos familiares e patrocinadores. A direção destacou que cada medalha reflete a rotina intensa de treinamentos, o respeito e a disciplina cultivados dentro e fora do tatame.