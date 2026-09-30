Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank se despedem do pai do ator em velório no Rio

Por R7

Publicada em 30/09/2026 às 10h29

Bruno Gagliasso se despediu do pai, Paulo César Pereira Marques, em uma cerimônia na manhã desta terça-feira (29), em um cemitério em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. O ator estava acompanhado pela mulher, Giovanna Ewbank.

O casal estava combinando os tons claros das roupas, além de óculos escuros, e chegou de mãos dadas, acompanhado por amigos.

Paulo César morreu aos 79 anos na manhã desta segunda-feira (28), após ficar cerca de 20 dias internado em um hospital. Nesse período, ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e passou por duas cirurgias no coração.