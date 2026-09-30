Com reuniões lotadas, Eyder Brasil intensifica campanha pela reeleição em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 30/09/2026 às 11h31

Com reuniões lotadas e a participação de centenas de apoiadores, o deputado estadual Eyder Brasil (PSD) intensifica a campanha pela reeleição em Porto Velho. Candidato com o número 55000, Eyder percorre os bairros da capital em uma agenda de encontros comunitários e caminhadas ao lado de moradores e lideranças locais.

Famílias, jovens e apoiadores participam das atividades e manifestam apoio à continuidade do deputado na Assembleia Legislativa de Rondônia. A presença do público marca os encontros nesta reta final e fortalece a mobilização pela candidatura na capital.

Nas reuniões, Eyder apresenta propostas para um novo mandato e conversa com os moradores sobre as prioridades de cada comunidade. As demandas dos bairros fazem parte da pauta dos encontros, com espaço para cobranças e sugestões da população.

Lideranças locais acompanham o deputado nas agendas e reforçam o apoio à reeleição. A participação se soma à dos moradores que recebem o candidato e acompanham as caminhadas pelas ruas de Porto Velho.

A mobilização também movimenta as redes sociais. Vídeos, fotografias e transmissões ao vivo das reuniões são compartilhados por apoiadores e ampliam a divulgação das atividades e das propostas de Eyder.

Com a aproximação da votação, o candidato mantém o ritmo de visitas e reuniões para ampliar o apoio ao 55000. A programação segue nos bairros da capital, com novas agendas de contato direto com os eleitores e apresentação dos compromissos para o próximo mandato.