Infraestrutura: Semod inicia trabalhos de drenagem pluvial na Avenida Muiriquitan

O Distrito do Pacarana está vivendo um novo momento de transformação. Nesta terça-feira, 29 de setembro, a Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da SEMOD, iniciou os trabalhos de drenagem pluvial na Avenida Muiriquitan, dando o primeiro passo para uma importante obra de infraestrutura.
A drenagem é uma etapa essencial para preparar a via para a terraplenagem e, posteriormente, para a pavimentação asfáltica.
Ao todo, o projeto contempla 2 mil metros de infraestrutura e pavimentação, trazendo a perspectiva de mais mobilidade, segurança, valorização e qualidade de vida para os moradores do distrito.
Mais do que uma obra, este é um sinal de que dias melhores estão sendo construídos para o Pacarana.
É investimento, planejamento e trabalho chegando onde a população precisa.
Pacarana merece avançar.
Espigão do Oeste segue trabalhando para transformar esperança em realidade!
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