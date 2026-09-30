Infraestrutura: Semod inicia trabalhos de drenagem pluvial na Avenida Muiriquitan

Por Assessoria

Publicada em 30/09/2026 às 11h48

O Distrito do Pacarana está vivendo um novo momento de transformação. Nesta terça-feira, 29 de setembro, a Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da SEMOD, iniciou os trabalhos de drenagem pluvial na Avenida Muiriquitan, dando o primeiro passo para uma importante obra de infraestrutura.

A drenagem é uma etapa essencial para preparar a via para a terraplenagem e, posteriormente, para a pavimentação asfáltica.

Ao todo, o projeto contempla 2 mil metros de infraestrutura e pavimentação, trazendo a perspectiva de mais mobilidade, segurança, valorização e qualidade de vida para os moradores do distrito.

Mais do que uma obra, este é um sinal de que dias melhores estão sendo construídos para o Pacarana.

É investimento, planejamento e trabalho chegando onde a população precisa.

Pacarana merece avançar.

Espigão do Oeste segue trabalhando para transformar esperança em realidade!