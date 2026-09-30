Real Time Big Data: Marcos Rogério tem 42%, Adailton Fúria 30% e Hildon Chaves 10% na disputa pelo Governo de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 30/09/2026 às 11h57

PORTO VELHO, RO - Pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira (30) coloca Marcos Rogério (PL) com 42% das intenções de voto na disputa pelo Governo de Rondônia. Adailton Fúria (PSD) aparece com 30%, enquanto Hildon Chaves (União Brasil) registra 10% no cenário estimulado apresentado aos entrevistados.

Na sequência aparecem Expedito Netto (PT), com 9%, Samuel Costa (PSB), com 2%, e Pedro Abib (MDB), com 1%. Outros 3% disseram que votariam nulo ou em branco, enquanto 3% não souberam ou não responderam.

Considerando apenas os votos válidos, cálculo que exclui brancos, nulos e eleitores que não indicaram candidato, Marcos Rogério aparece com 45%, Adailton Fúria com 32%, Hildon Chaves com 11%, Expedito Netto com 9%, Samuel Costa com 2% e Pedro Abib com 1%.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Marcos Rogério foi citado por 30%, Fúria por 16%, Hildon por 7%, Expedito Netto por 3% e Samuel Costa por 1%. Nesse levantamento, 8% responderam nulo ou branco e 35% não souberam ou não responderam.

O Real Time Big Data também testou três cenários de segundo turno. No confronto entre Marcos Rogério e Adailton Fúria, o candidato do PL registra 49%, contra 40% do candidato do PSD. Nulos e brancos somam 5%, e 6% não souberam ou não responderam.

Contra Hildon Chaves, Marcos Rogério aparece com 51%, enquanto o candidato do União Brasil tem 34%. Nesse cenário, 6% responderam nulo ou branco e 9% não souberam ou não responderam. Em uma disputa com Expedito Netto, Marcos Rogério registra 60% e o petista, 22%; nulos e brancos são 7%, e 11% não souberam ou não responderam.

Nos votos válidos dos cenários de segundo turno, Marcos Rogério tem 55% contra 45% de Fúria; 60% contra 40% de Hildon; e 73% diante de 27% de Expedito Netto.

A pesquisa também mediu a rejeição múltipla, permitindo ao entrevistado indicar em quem não votaria. Expedito Netto aparece com 44%, seguido por Marcos Rogério e Hildon Chaves, ambos com 38%. Fúria registra 33%, Samuel Costa, 26%, e Pedro Abib, 19%. Outros 2% afirmaram que poderiam votar em todos e 2% não souberam ou não responderam.

O levantamento ainda perguntou sobre o trabalho do governador Coronel Marcos Rocha. Ao todo, 44% disseram aprovar e 51% desaprovar, enquanto 5% não souberam ou não responderam. Na avaliação por conceitos, 22% classificaram o trabalho como ótimo ou bom, 43% como regular e 31% como ruim ou péssimo; 4% não souberam ou não responderam.

A pesquisa Real Time Big Data está registrada sob o número RO-03623/2026 e teve divulgação prevista para 30 de setembro de 2026. Foram realizadas 1.600 entrevistas com eleitores do Estado de Rondônia entre os dias 25 e 29 de setembro. A margem de erro informada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.

A amostra foi composta por 52% de mulheres e 48% de homens. Por idade, 34% dos entrevistados tinham de 16 a 34 anos, 46% de 35 a 59 anos e 20% tinham 60 anos ou mais. Quanto à escolaridade, 41% tinham até o ensino fundamental completo, 43% até o ensino médio completo e 16% ensino superior incompleto ou mais. Na divisão por renda, 49% recebiam até dois salários mínimos, 33% entre dois e cinco salários mínimos e 18% mais de cinco salários mínimos.

A distribuição regional da amostra foi de 29% em Porto Velho; 19% em Cacoal/Zona da Mata; 18% em Ji-Paraná/Central; 15% em Ariquemes/Vale do Jamari; 12% em Vilhena/Cone Sul; e 7% na região Madeira-Mamoré/Norte.