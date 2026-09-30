Hipoglicemia severa reforça prevenção no trânsito e em ambientes domésticos

Por Taiana Mendonça

Publicada em 30/09/2026 às 11h33

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) faz um alerta à população de Porto Velho sobre os perigos da hipoglicemia severa, complicação caracterizada pela queda brusca dos níveis de açúcar no sangue. Sem a quantidade necessária de glicose para o funcionamento do cérebro, a pessoa pode sofrer apagões e perda de consciência instantâneos.

Quando a crise ocorre na condução de veículos ou motocicletas, os riscos de colisões fatais aumentam drasticamente. Já no ambiente doméstico, o desmaio sem o devido socorro imediato pode levar a complicações graves.

De acordo com o vice-coordenador do Núcleo de Educação Permanente (NEP/Samu), Lânderson Laífe Batista Gutierres, que já presenciou acidentes causados por episódios de hipoglicemia na rotina de socorro, a condição é uma emergência médica que exige atenção imediata. "Uma queda brusca de açúcar pode fazer a pessoa desmaiar em casa e não voltar mais a si, ou perder os sentidos ao pilotar uma moto e causar uma tragédia no trânsito. Já presenciamos acidentes graves provocados por esse apagão repentino, por isso é preciso ter atenção contínua aos sinais e acionar socorro rápido pelo 192", alertou.

O risco é potencializado durante o período de calor intenso. O sol forte e as altas temperaturas interferem diretamente no organismo, acelerando o risco de crises. No calor, ocorre a dilatação dos vasos sanguíneos (vasodilatação), o que faz com que medicamentos e insulinas sejam absorvidos muito mais rápido pelo corpo. Além disso, o esforço físico sob o sol e a perda de líquidos pela transpiração provocam desidratação e reduzem bruscamente as reservas de energia, desencadeando tonturas, suores frios e desmaios sem aviso prévio.

Diante do cenário, o prefeito Léo Moraes destacou a importância de somar esforços para evitar acidentes no município. "Precisamos adotar absolutamente todas as medidas para reduzir acidentes e salvar vidas, tanto nas ruas quanto nas nossas unidades hospitalares. A prevenção é um compromisso diário com a vida e com a segurança da nossa população", disse o prefeito.

A secretária municipal de Saúde também reforçou a necessidade de conscientização por parte dos cidadãos.

"A nossa rede de saúde e as equipes do SAMU estão totalmente preparadas para realizar os atendimentos de urgência e emergência. No entanto, evitar se colocar nessas situações de risco e adotar a prevenção no dia a dia é sempre o melhor caminho", salientou a gestora.

Recomendações e medidas preventivas no dia a dia

Para evitar surpresas no trânsito e dentro de casa, a Semusa orienta que motoristas e motociclistas nunca assumam a direção em jejum e mantenham sempre uma rotina alimentar adequada. Ao notar os primeiros sinais de crise, como tontura, suor frio, palidez, tremores ou desorientação, a recomendação é parar o veículo imediatamente em local seguro ou sentar-se, caso esteja em casa.

É fundamental também carregar sempre uma fonte de açúcar rápida no bolso ou no veículo, como balas, doces ou uma caixinha de suco, além de manter os cuidados com a hidratação nos dias ensolarados. Em casos de perda de consciência ou crises graves, familiares e colegas devem acionar imediatamente o SAMU pelo número 192.