RURALZÃO: 8 equipes entram em campo a partir das 15h30 em busca de quatro vagas

Por Assessoria

Publicada em 29/09/2026 às 14h42

O Ruralzão 2026 chega a uma das fases mais decisivas da Série Prata. Neste sábado, 3 de outubro, oito equipes disputam as quartas de final da competição, com quatro confrontos programados para começar às 15h30 em diferentes campos.

No Campo do Beira Rio, LH 03, o Palmeirinhas LH 10 enfrenta o Baianos LH 10. Já no Campo do Flamengo, LH 10, o duelo será entre Flamengo LH 10 e Corinthians LH 13.

A rodada decisiva também terá Bandeirantes LH 07 x Nova União LH 10, no Campo do Bandeirantes, LH 07. Fechando a programação das quartas de final, Brasilzinho LH 10 e Barreiros LH 11 se enfrentam no Campo do Brasilzinho, LH 10.

A fase reúne equipes que seguem na disputa pelo título da Série Prata do Ruralzão 2026 e promete movimentar as comunidades rurais com uma tarde de futebol decisivo.

Jogos das quartas de final — Série Prata

15h30 • Campo do Beira Rio — LH 03

Palmeirinhas LH 10 x Baianos LH 10

15h30 • Campo do Flamengo — LH 10

Flamengo LH 10 x Corinthians LH 13

15h30 • Campo do Bandeirantes — LH 07

Bandeirantes LH 07 x Nova União LH 10

15h30 • Campo do Brasilzinho — LH 10

Brasilzinho LH 10 x Barreiros LH 11