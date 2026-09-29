RURALZÃO: 8 equipes entram em campo a partir das 15h30 em busca de quatro vagas

O Ruralzão 2026 chega a uma das fases mais decisivas da Série Prata. Neste sábado, 3 de outubro, oito equipes disputam as quartas de final da competição, com quatro confrontos programados para começar às 15h30 em diferentes campos.
No Campo do Beira Rio, LH 03, o Palmeirinhas LH 10 enfrenta o Baianos LH 10. Já no Campo do Flamengo, LH 10, o duelo será entre Flamengo LH 10 e Corinthians LH 13.
A rodada decisiva também terá Bandeirantes LH 07 x Nova União LH 10, no Campo do Bandeirantes, LH 07. Fechando a programação das quartas de final, Brasilzinho LH 10 e Barreiros LH 11 se enfrentam no Campo do Brasilzinho, LH 10.
A fase reúne equipes que seguem na disputa pelo título da Série Prata do Ruralzão 2026 e promete movimentar as comunidades rurais com uma tarde de futebol decisivo.
Jogos das quartas de final — Série Prata
15h30 • Campo do Beira Rio — LH 03
Palmeirinhas LH 10 x Baianos LH 10
15h30 • Campo do Flamengo — LH 10
Flamengo LH 10 x Corinthians LH 13
15h30 • Campo do Bandeirantes — LH 07
Bandeirantes LH 07 x Nova União LH 10
15h30 • Campo do Brasilzinho — LH 10
Brasilzinho LH 10 x Barreiros LH 11
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