Alunos do Curso para novos árbitros da FFER Academy participam de aula prática

Por FFER

Publicada em 29/09/2026 às 09h09

A FFER Academy realizou no último final de semana aulas práticas e observação do desempenho da equipe de arbitragem dos jogos do Rondoniense Feminino, com alunos do Curso para novos Árbitro. As atividades práticas serviram como base para o alunos vivenciarem situações de jogo, entre as principais atividades estão a regra; interpretação de lances e critérios de arbitragem; posicionamento e movimentação em campo; comunicação entre árbitro e assistentes; ética e postura profissional e preparação física e mental entre outras atividades.

A primeira atividade prática do Curso da FFER Academy para novos Árbitros foi realizada com os alunos do pólo de Porto Velho, Ji-Paraná e Espigão do Oeste, todos em período integral. No segundo momento no período da tarde, os alunos puderam ainda observar o desempenho da equipe de arbitragem dos jogos do Rondoniense Feminino Sub-17.O presidente da FFER acompanhou as atividades no Centro de Desenvolvimento do Futebol, "como se procura grande jogadores, nós estamos também procurando e formando grandes árbitros, fiquei feliz pela turma com jovens querendo realmente aprender e a participação de mulheres que também estão envolvidas é pra isso que criamos a FFER Academy pra formar e qualificar nossos profissionais que atuam no nosso futebol", frisou Heitor Costa.

Atualmente o futebol vive uma constante evolução, que tornou os jogos mais intensos e exigindo árbitros cada vez bem preparados. Hoje, além de acompanhar o ritmo do jogo, os árbitros passam por avaliações frequentes, cursos de atualização e práticas que fortalecem o condicionamento físico e o controle emocional.

No Curso para novos árbitros da FFER Academy, os alunos sabem que a preparação do árbitro de futebol, exige muito mais do que conhecimento das regras. Formação, treinamento físico, desenvolvimento técnico e equilíbrio emocional fazem parte da rotina de quem precisa tomar decisões rápidas e conduzir partidas com segurança. O universo da arbitragem é apenas uma das muitas histórias que fazem parte do esporte.