Polícia Civil prende foragido da Justiça durante segunda fase da Operação Metaphorá

Por NewsRondônia

Publicada em 29/09/2026 às 09h42

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio do DENARC, prendeu na tarde desta segunda-feira o suspeito D. L. A., que estava foragido da Justiça e era considerado um dos alvos da Operação Metaphorá – Fase II: Desmame. A prisão preventiva e o cumprimento de mandado de busca e apreensão foram efetuados em uma residência localizada em Porto Velho.

A operação policial resultou no cumprimento de ordens judiciais expedidas pela primeira Vara de Garantias e pela primeira Vara de Delitos de Tóxicos da comarca da capital. Durante as diligências de busca no imóvel do investigado, as equipes policiais apreenderam dois mil reais em espécie, uma caminhonete, um notebook, uma fonte de alimentação, um coldre, uma balança de precisão e dois aparelhos celulares utilizados para a suposta atividade ilícita.

O homem capturado era investigado por integrar uma organização criminosa estruturada e voltada para o tráfico de drogas, permanecendo na condição de foragido desde a deflagração da primeira etapa da operação, realizada em abril deste ano. Após a formalização dos procedimentos legais na delegacia especializada, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

A instituição policial destacou que segue intensificando as ações de combate ao narcotráfico e ao crime organizado em todo o território rondoniense. A corporação reforça que a colaboração da sociedade é fundamental para o sucesso das investigações, podendo ser realizada de forma totalmente anônima por meio do Disque-Denúncia 197.