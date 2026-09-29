Suspeitos de homicídio são presos após vítima ser encontrada em riacho

Por O Minuto Notícia

Publicada em 29/09/2026 às 09h15

Polícia Civil apura possível emboscada e ocultação da motocicleta da vítima

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar resultou na prisão preventiva de um homem suspeito de envolvimento no homicídio de João de 53 anos, ocorrido na zona rural de Ouro Preto do Oeste (RO). As informações e imagens, foram divulgadas pelo site Correio Central.

A companheira do investigado também é alvo da apuração e passou a cumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

João Felizardo foi encontrado morto em um riacho no dia 23 de setembro, com diversos ferimentos provocados por arma branca. Segundo as informações divulgadas sobre a investigação, a vítima teria sofrido cerca de 15 golpes de faca e facão.

O principal investigado teve a prisão preventiva decretada após representação apresentada no curso das investigações. A mulher, identificada pelas iniciais G. S. V., deverá responder em liberdade, mas com restrições judiciais.

De acordo com a apuração da Polícia Civil, uma denúncia feita por uma testemunha, que pediu para não ser identificada por medo de represálias, ajudou os investigadores a avançarem no caso.

A investigação aponta que João Felizardo teria sido atraído para uma possível emboscada sob o pretexto de consumir drogas com o suspeito. A polícia trabalha com duas linhas de motivação: ciúmes relacionados à proximidade entre a vítima e a companheira do investigado, e possível interesse no dinheiro e na motocicleta pertencentes a João.

Imagens de videomonitoramento também contribuíram para as apurações. Conforme a publicação, por volta de 00h50, uma motocicleta com duas pessoas foi registrada seguindo em direção a uma região de mata de teca, nas proximidades do bairro Colina Park. Pouco mais de 14 minutos depois, duas pessoas com características semelhantes foram vistas retornando a pé pelo mesmo trajeto.

Com base nas informações levantadas, os policiais realizaram buscas na mata e localizaram a motocicleta da vítima, uma Honda preta, placa NBK-8H28, escondida em meio à vegetação.

Segundo a investigação, até o momento não há indicação de que G. S. V. tenha participado diretamente dos golpes que provocaram a morte da vítima. A suspeita é de que ela tenha auxiliado na ocultação da motocicleta e na tentativa de criação de um álibi para o companheiro.

Entre as medidas cautelares impostas à mulher estão o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de deixar Ouro Preto do Oeste sem autorização judicial, a obrigação de manter endereço e telefone atualizados e a proibição de manter contato com testemunhas relacionadas ao processo.

Após as decisões judiciais, equipes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do casal, localizada no Km 20 da Linha 81, na região da Gleba 16-B. Celulares e outros equipamentos eletrônicos encontrados no imóvel foram apreendidos e deverão passar por perícia.

As investigações continuam para esclarecer completamente as circunstâncias do homicídio e definir a participação de cada pessoa investigada.