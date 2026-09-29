Ciclone e frente fria deixam Centro-Sul em alerta para tempestade

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 29/09/2026 às 09h46

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém, nesta terça-feira (29), alerta laranja de perigo para tempestade em uma faixa do Centro-Sul do país que se estende desde o sudoeste do Mato Grosso do Sul até o centro-sul do Rio Grande do Sul.

Uma frente fria associada a um ciclone extratropical formado entre o Uruguai, o Rio Grande do Sul e o oceano Atlântico provoca grandes volumes de chuvas, com ventos de até 100 quilômetros por hora (km/h) e possibilidade de granizo para a região.

Na Região Sul, o dia será de chuva com trovoadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no sudoeste, sul e sudeste do Paraná, atingindo todas as capitais. O calor continua em Curitiba, onde a máxima atinge 32 gruas Celsius (°C). Já a mínima esperada para as capitais é de 21°C em Porto Alegre.

No Centro-Oeste do país, chove de forma isolada no extremo sul de Mato Grosso do Sul, ainda pela manhã. Chuvas com trovoadas isoladas são esperadas a partir da tarde entre o noroeste e oeste de Mato Grosso, sul de Goiás e demais partes de Mato Grosso do Sul.

Um aviso laranja de perigo alerta para baixa umidade do ar no sudeste, centro, leste e nordeste de Goiás e no Distrito Federal, além de outro aviso amarelo de perigo potencial que alerta para baixa umidade do ar no leste de Mato Grosso e nas demais áreas de Goiás.

Os termômetros permanecem elevados nas capitais da região chegando a 40°C em Campo Grande e Cuiabá, com mínima prevista de 21°C em Brasília.

Na Região Norte, um aviso amarelo de perigo potencial alerta para chuvas intensas no Acre, Amazonas, norte de Rondônia, oeste do Pará e sul de Roraima. No centro e sul do Pará e do Amapá, também ocorrem pancadas de chuva isoladas. Há possibilidade de chover nas demais áreas do Pará e no norte do Tocantins.

No centro e sul de Tocantins o alerta é para a baixa umidade do ar e calor intenso. Em Palmas a temperatura máxima será de 39°C. Em Rio Branco a mínima prevista é de 23°C.

No Nordeste, há possibilidade de chuva isolada no centro, norte e oeste do Maranhão, no noroeste e litoral do Ceará, no litoral e centro-leste do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas, e, no período da noite, na região de Salvador.

Entre as capitais do Nordeste, a temperatura mínima será de 20°C, em Maceió, e a máxima chega a 39°C, em Teresina.

No Sudeste do país, há um aviso vermelho de grande perigo para onda de calor no centro-oeste de Minas Gerais, incluindo a capital Belo Horizonte, e o norte de São Paulo.

Outro aviso amarelo de perigo potencial alerta para tempestades no oeste, centro, sul e leste de Minas Gerais, centro e sul do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Ocorrem chuvas isoladas no Rio de Janeiro, no sudeste de Minas Gerais e nos litorais norte e sul de São Paulo.

Ao longo do dia a instabilidade aumenta e chove com trovoada no sudoeste, centro, sul e litoral de São Paulo, além do sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Pancadas de chuva com trovoadas isoladas também atingem o Triângulo Mineiro e o sudeste de Minas Gerais.

Entre as capitais, a temperatura mínima será de 18°C, em São Paulo, onde os termômetros também devem marcar a máxima de 37 °C.