Marcos Rogério sobe 13 pontos e chega a 37% na Quaest; Fúria tem 21% e Hildon, 9%

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/09/2026 às 18h41

Marcos Rogério (PL) passou de 24% para 37% das intenções de voto para o governo de Rondônia em um mês, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (24). O avanço de 13 pontos percentuais ampliou sua vantagem sobre Adailton Fúria (PSD), que permaneceu com 21%. A distância entre os dois era de três pontos na pesquisa de 25 de agosto e agora é de 16 pontos.

Na pesquisa estimulada, em que os entrevistados recebem uma lista de candidatos, os resultados são:

Marcos Rogério (PL): 37%, ante 24% em agosto;

Adailton Fúria (PSD): 21%, mesmo percentual de agosto;

Hildon Chaves (União Brasil): 9%, ante 10%;

Expedito Netto (PT): 6%, ante 10%;

Samuel Costa (PSB): 1%, ante 2%;

Pedro Abib (MDB): 1%, mesmo percentual de agosto;

Indecisos: 19%, ante 22%;

Branco, nulo ou não vai votar: 6%, ante 10%.

Marcos Rogério também lidera a pesquisa espontânea, na qual os nomes dos candidatos não são apresentados. Ele passou de 11% para 19%. Fúria foi de 12% para 13%; Hildon manteve 4%; e Netto caiu de 3% para 1%. Nesse formato, 59% dos entrevistados ainda não citaram um candidato, ante 65% em agosto.

Cenários de segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Marcos Rogério aparece à frente dos três adversários testados contra ele:

Marcos Rogério: 45%; Fúria: 27%;

Marcos Rogério: 50%; Hildon: 17%;

Marcos Rogério: 53%; Netto: 14%.

Fúria lidera os cenários contra Hildon e Netto. Hildon aparece à frente de Netto:

Fúria: 38%; Hildon: 23%;

Fúria: 45%; Netto: 12%;

Hildon: 35%; Netto: 16%.

O levantamento aponta ainda que 65% dos eleitores consideram definitiva sua escolha de candidato, enquanto 35% dizem que ainda podem mudar de voto até a eleição de 4 de outubro.

A Quaest ouviu 804 pessoas com 16 anos ou mais entre 20 e 23 de setembro. A pesquisa, encomendada pela Rede Amazônica, tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. Os registros informados no Tribunal Superior Eleitoral são RO-08556/2026 e BR-06511/2026.