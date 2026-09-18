Adaílton Fúria diz que perdeu suporte do governador: “Está apoiando outro candidato”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/09/2026 às 08h40

PORTO VELHO, RO - O candidato ao Governo de Rondônia Adaílton Fúria, do PSD, afirmou que perdeu o apoio do governador Coronel Marcos Rocha, presidente estadual da legenda pela qual o próprio ex-prefeito de Cacoal disputa o Palácio Rio Madeira. Segundo o candidato, Rocha passou a apoiar outro nome da capital. Embora não tenha citado nominalmente, ele se referiu a Hildon Chaves, do União Brasil. A declaração ocorreu durante sabatina da SIC TV, quando Fúria respondia sobre abastecimento de água e tratamento de esgoto em Porto Velho.

A manifestação surgiu após o candidato ser questionado sobre quais medidas adotaria, caso eleito, para ampliar a distribuição de água potável e o tratamento de esgoto na capital. Antes de apresentar sua experiência administrativa em Cacoal, Fúria declarou ser contrário ao processo de privatização da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd).

“Primeira coisa, existe hoje um processo de privatização da Caerd que eu quero manifestar que eu sou contra”, afirmou.

Na sequência, Fúria relacionou sua posição sobre a companhia ao afastamento político do governador, embora tenha tratado essa relação como uma possibilidade, e não como uma causa afirmada de maneira definitiva.

“E talvez essa maneira de eu me expressar, de ser contra esse tipo de injustiça, eu acabei perdendo o apoio, inclusive, do governador que está apoiando outro candidato aqui da capital. Mas, enfim, a política é política, a gente entende tudo isso”, declarou.

A afirmação ganha uma particularidade partidária porque Marcos Rocha preside em Rondônia a mesma legenda que abriga a candidatura de Fúria ao Governo do Estado. O postulante não apresentou outros detalhes sobre quando teria ocorrido a perda do apoio ou sobre eventuais conversas mantidas entre eles a respeito da candidatura. Nos bastidores, porém, já foi abordado inclusive pelo Rondônia Dinâmica o fato de que servidores teriam sido "liberados" para apoiar outros candidatos.

Depois da referência ao governador, o candidato retomou a resposta sobre saneamento e utilizou sua gestão em Cacoal como exemplo do que pretende fazer na área. Durante a pergunta, foram mencionados índices de 95% de água tratada e 83% de esgotamento sanitário no município.

Fúria afirmou que assumiu o serviço de abastecimento de Cacoal em situação que classificou como praticamente falida e disse que sua administração ampliou o alcance da água para bairros mais distantes da área central por meio de um sistema de bombeamento.

Segundo o candidato, durante sua gestão foram realizadas mais de 10 mil ligações de água tratada e aproximadamente 8 mil ligações à rede de esgoto. Ele também afirmou que houve expansão da estrutura de esgotamento sanitário e implantação de uma base compacta de tratamento de esgoto no distrito de Riozinho.

“Então nós fizemos uma expansão da rede de esgoto. Deixamos o bairro totalmente contemplado, inclusive já com a bacia, com o sistema de bombeamento de esgoto”, declarou.

Ao final da resposta, Fúria afirmou considerar possível avançar em Porto Velho tanto no esgotamento sanitário quanto na oferta de água tratada, utilizando como referência as medidas adotadas enquanto esteve à frente da Prefeitura de Cacoal.