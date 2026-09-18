Filho de Latino acusa cantor de pedofilia e cita amantes

Por IG

Publicada em 18/09/2026 às 10h03

Guilherme Rocha, filho do cantor Latino, acusou o pai de pedofilia e infidelidade em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (17). O jovem afirmou ter o contato de dez supostas amantes do artista e citou episódios envolvendo adolescentes. As acusações não foram comprovadas.

Durante o desabafo, Guilherme afirmou que uma de suas irmãs teria acusado Latino de abuso quando tinha 15 anos. Ele também citou uma mulher ligada ao Vasco e a cantora Kelly Key ao fazer as acusações. No vídeo divulgado, o filho do artista não apresentou documentos ou outros elementos que comprovem as alegações.

Ao falar de Kelly Key, Guilherme afirmou que Latino teria se relacionado com a cantora quando ela ainda era adolescente. Em entrevista ao programa "Gugu", exibida em 2017, Kelly disse que começou a namorar Latino aos 13 anos e afirmou que o cantor era dez anos mais velho.

Guilherme também acusou o pai de manter relações extraconjugais. Segundo ele, há contatos de dez supostas amantes de Latino em seu poder.

Latino diz que caso será tratado de forma privada

Após a repercussão do vídeo, Latino enviou uma nota à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles. O cantor não respondeu individualmente às acusações feitas pelo filho e afirmou que não pretende entrar em uma troca pública de ataques.

Publicidade

Latino classificou o assunto como familiar e delicado e afirmou que Guilherme enfrenta questões relacionadas à dependência e à recuperação. Segundo o artista, o caso será tratado “de forma privada e responsável”.

No próprio vídeo, Guilherme disse que faz tratamento no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) contra problemas relacionados ao consumo de álcool. Ele relatou ter sofrido uma recaída e afirmou que o pai chamou a polícia após o episódio.

A relação entre os dois já havia chegado às redes sociais. Em maio de 2025, Latino afirmou que sofria ameaças e extorsões de um dos filhos. O cantor também disse ter oferecido empregos e tratamentos ao jovem.

Leia também

Luiza Ambiel diz ter vivido “síndrome do pós-confinamento”

João Brasil e Mary Zander levam festa brasileira de volta a Miami

Valentina Villela fala sobre carreira e estreia em Ben-Hur na TV

Publicidade

Guilherme respondeu na época e acusou o pai de incentivá-lo a usar drogas. Ele também alegou que Latino levava mulheres jovens para casa.

Leia também

Brasil x Colômbia no vôlei: análise e palpite - 17/9

Jogo A Jogo

Suzane von Richthofen surpreende com decisão sobre o filho

Sabrina Sato expõe foto íntima ao lado de Nicolas Prattes

Em janeiro deste ano, o cantor afirmou que Guilherme havia sido internado para tratar dependência química.

O iG procurou a assessoria de Latino para pedir posicionamento sobre as novas acusações feitas pelo filho. O espaço permanece aberto para manifestação.